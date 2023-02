GF VIP, Luca ‘minaccia’ di querelare Ivana dopo la puntata: ‘ti faccio un m…o così’

Luca Onestini minaccia di querelare Ivana dopo quello che ha detto lei nell’ultima puntata del GF Vip sulla fine della loro storia. Ecco perché si è arrabbiato.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ivana Mrazova ha parlato della fine della sua storia con Luca Onestini. La modella ha rivelato di aver lasciato Luca a causa della sua mancanza di supporto dopo la morte del padre ma ha anche scatenato la rabbia di quest’ultimo, che è arrivato a minacciarla.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, mutanda-gate di Daniele e Luca: anche gli autori indagano sull’accaduto

GF Vip: Luca Onestini minaccia di querelare Ivana. Ecco perché

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Ivana ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo la scomparsa del genitore. Dopo dopo un breve periodo di supporto e vicinanza da parte di Luca, però, sono subentrate delle litigate inutili.

Ivana ha spiegato che in quei momenti avrebbe avuto bisogno di supporto, che da parte di Luca è mancato: “Avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola”.

La situazione è diventata ancora più tesa poco dopo, quando Ivana ha raccontato a Luca di aver rivelato tutto questo ad Alfonso Signorini. A quel punto, Onestini ha inaspettatamente reagito con rabbia, minacciando di querelare la Mrazova se avesse diffuso notizie false su di lui.

“Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi. Poi dopo piangi, perché io le bugie non le accetto. Ora vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola e spero che non hai detto ca…te perché ti faccio un ma..o così”, ha detto.

Le parole di Luca Onestini hanno scatenato una forte reazione tra i telespettatori, che lo hanno accusato di essere una persona che usa l’insulto, la manipolazione, la sminuizione, la denigrazione e la minaccia nei confronti degli altri.

Tuttavia, Ivana ha ribadito la sua posizione, affermando di aver spiegato chiaramente a Luca i suoi problemi e il suo stato d’animo quando lo ha lasciato otto mesi fa: “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto“.

Ivana lo dice senza peli sulla lingua: quella confessione sul rapporto tra Luca e Nikita spiazza tutti

Dopo la puntata del GF Vip, Ivana ha parlato con Nikita Pelizon, criticandone in particolare una frase: “Da donna a donna. Io sono educata, sono carina con te. Però non mi puoi dire ‘sono molto felice che tu sia qui…’ perchè sei presa di lui, due giorni fa hai pianto perchè ha ballato con voi… Non è sincero da parte tua”.

Le sue parole hanno messo in luce una certa lucidità sulla questione, tanto che i telespettatori hanno fatto un plauso alle parole della modella, che probabilmente è stata in grado di inquadrare Nikita e di “prenderle le misure”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy