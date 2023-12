Telespettatori in rivolta per quello che ha detto Marco Maddaloni su Greta Rossetti al Grande Fratello. Le sue parole fanno discutere.

L’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello sta facendo discutere e non solo per il rapporto con Mirko Brunetti, ma anche per quello che sta dicendo Marco Maddaloni. Nel corso del pomeriggio, infatti, l’ex judoka si è lasciato andare ad un commento sulla concorrente che non sta piacendo affatto ai telespettatori, anche per via di un paragone tra l’ex tentatrice e Perla Vatiero. Ma cosa avrà mai detto Maddaloni?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando di Greta Rossetti con Mirko, Alex e Paolo Masella, Marco Maddaloni si è lasciato andare ad alcune frasi che stanno facendo infuriare i telespettatori del Grande Fratello.

“Con Greta non riuscirei mai a parlare come parlo con Perla“, ha esordito. E poi ha continuato: “È un altro tipo di persona, lo sento e non posso. E non lo sentirei solo io, lo sentirebbe anche mia moglie a casa. Non lo so, non so spiegare bene la cosa. Però io dico che non ci riuscirei“.

E poi fa il paragone con Perla: “Con lei mi sento veramente come con una sorellina più piccolina che sta là e mi va di dirle la parola così, ma poi anche tutta questa intimità non ce l’ho mai creata“.

Inutile dire che ai telespettatori non sta andando giù quello che ha detto, anche perché in molti fanno risalire il tutto all’aspetto fisico della Rossetti.

Tra un “nemmeno mio nonno ragionava così” e un “a quanto pare valutano una ragazza dal fisico e non dalla testa e la moglie penserebbe che lui ci stia provando“, c’è chi scrive “Con Greta parlerebbe quasi corteggiandola, perché gli piace, Perla invece la vede come una sorellina, chiaro no?”

Qualcun altro fa notare: “Ma poi..non solo dice una enorme scempiaggine ma fa passare la moglie per ebete pure lei…”

E infine c’è chi addirittura scrive: “Ma stiamo nel 2023 o 1823? CHIEDO! Questi sono da ricoverare“.

