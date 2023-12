Greta Rossetti sbotta con Mirko al Grande Fratello: cosa gli ha detto su Perla e sul suo percorso nella casa?

Con l’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello, si accende sempre di più la polemica tra lei e Mirko Brunetti, specie dopo il fatto che il ragazzo si sia avvicinato tantissimo alla sua ex Perla Vatiero dopo l’entrata di quest’ultima nel reality show di Casa Mediaset. Di sicuro, gli autori hanno provato a mettere ancora più pepe in questa edizione del programma, tanto che ad un certo punto è arrivato anche lo sfogo della stessa Greta. Ma cosa avrà mai detto l’ex tentatrice di Temptation Island?

Grande Fratello, Greta sbotta su Mirko: “Potete farlo anche tutti i giorni”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo il primo giorno passato nella casa del Grande Fratello, nella giornata di domenica Greta Rossetti ha parlato chiaramente con Mirko Brunetti.

Appartatasi con lui in veranda, hanno avuto una sorta di “falò di confronto“, giusto per ricordarsi di Temptation Island, dove la sua storia è iniziata.

Greta è stata durissima: “Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa. Non ti senti libero, ma devi sentirtici. Se tu partecipi a dei programmi televisivi poi non ti meravigliare! Ora ti stai piangendo addosso e non ha senso. Tu poi non sei chiaro e non si capisce quello che dici”.

“Io non provo dolore nel vedervi, l’ho già provato fuori. Voi potete anche dormire insieme tutti i giorni, non mi interessa“, ha aggiunto.

E ancora: “Ricordati che tu sei entrato qui che è un reality. Sei venuto in un gioco. Se non volevi questo vivevi la vita reale e vedrai che non avevi sorprese. E se io ho visto un avvicinamento così forte tra te e Perla non sono pazza. Quindi ci sta la mia reazione di dire basta. Se ti sei sentito di farlo ok, hai fatto bene, ma non puoi pretendere che io da casa stia zitta e me lo faccia andare bene. Ho visto gli sguardi e i fatti. Sai dove mi metto i tuoi ‘ti amo’? Li dicevi e poi stavi con lei ogni giorno a parlare della vostra storia”.

Vittorio messo alle strette per ‘colpa’ di Greta: ecco cosa gli dicono Maddaloni e Alex

Nel frattempo Alex Schwazer e Marco Maddaloni si sono accorti che Vittorio Menozzi abbia un certo feeling proprio con Greta Rossetti, tanto che i due lo hanno accerchiato, dicendogli che forse farebbe bene a “rallentare” e a non avvicinarsi troppo alla Rosetti per rispetto di Mirko…

Un consiglio che in molti non hanno preso bene, tanto che qualcuno ha commentato così online: “Ma ci rendiamo conto della gravità. Accerchiare una persona e mortificarla approfittandosi della sua bontà per dirgli cosa può o non può fare,per rispetto di cosa esattamente? I messaggi che stanno passando fanno accapponare la pelle“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy