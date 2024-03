Paolo Masella protagonista di una scena disgustosa mentre preparava le coppe di gelato per gli altri concorrenti del Grande Fratello…

L’atmosfera al Grande Fratello si è inaspettata surriscaldata durante la preparazione di alcune coppette di gelato da parte di due concorrenti, ovvero Paolo Masella e Rosy Chin. Mentre cercavano di estrarre il gelato dalle vaschette con un cucchiaio, un incidente inaspettato ha lasciato i telespettatori sconcertati, tanto che la loro reazione è stata rapida e diffusa. Online sono comparsi numerosi commenti di disgusto, con alcuni fan del programma che hanno espresso un certo sgomento per un gesto posto in essere da Paolo.

Grande Fratello: il gesto di Paolo Masella con il gelato fa inorridire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Paolo Masella e Rosy Chin stavano preparando delle coppette di gelato. I due concorrenti stavano facendo fatica a estrarre il gelato dalle vaschette con un cucchiaio, tanto che ad un certo punto è successo qualcosa che ha inorridito i telespettatori.

Paolo ha fatto cadere un grosso pezzo di gelato a terra e, raccogliendolo, ha detto a Rosy: “Me lo magno io, lascialo qua“. Poi, veramente, ha raccolto il gelato da terra e lo ha mangiato.

Inutile dire che i commenti dei telespettatori non si sono fatti attendere. Se c’è chi dice “ma che schifo, sta mangiando il gelato caduto e raccolto da terra” e chi scrive “chiamate i NAS“, c’è chi fa notare un altro dettaglio. Paolo, mentre preparava le coppe per gli altri, si leccava continuamente le dita…

Tanto che c’è chi ripete: “Il ditone del macellaio almeno nel gelato non ce lo potevamo evitare? Per di più ciucciato come al solito. Davvero non c’era nessun altro a cui chiedere di preparare le coppe di gelato?”

