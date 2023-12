La lasagna di Rosy Chin fa arrabbiare i telespettatori del Grande Fratello: ecco cosa rimproverano alla chef della casa più spiata d’Italia.

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello c’è anche una chef: Rosy Chin, proprietaria di un ristorante a Milano che spesso e volentieri cucina anche per i suoi coinquilini, come nella serata di ieri, quando ha preparato una lasagna per tutti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che in molti hanno criticato le scelte di Rosy ai fornelli. Cosa avrà mai combinato la cuoca di origini cinesi? Quali i suoi errori nel reinterpretare un classico della tradizione come la lasagna?

Rosy Chin: la preparazione della lasagna fa arrabbiare i social. Come l’ha preparata?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata del 27 dicembre, Rosy Chin ha preparato la lasagna per i coinquilini del Grande Fratello. Lo ha fatto insieme a Monia, ma a far discutere è stata sia la preparazione che il risultato finale.

Il motivo? Nel preparare la lasagna, la chef non avrebbe seguito i dettami della tradizione bolognese. Giusto per dirne alcune, Rosy ha soffritto la carne del ragù a parte rispetto al sugo. Inoltre, avrebbe grattuggiato il formaggio direttamente nella passata di pomodoro. Solo in un secondo momento avrebbe riunito tutto.

Qualcuno ha fatto notare che la chef avrebbe voluto aggiungere anche la mozzarella, che però non aveva disponibile in casa. Un ingrediente che l’avrebbe resa più simile alla lasagna napoletana, senza però seguire nemmeno la ricetta tradizionale di quest’ultima.

Inoltre, in molti hanno fatto notare che le sue lasagne son venute fuori bruciate…

Gli insulti a Rosy dopo la preparazione delle lasagne

“Quando mai si grattugia il pecorino dentro una passata di pomodoro e chissà cosa altro e si lascia cuocere… Questa non è cucina italiana e tanto meno cucina cinese.. Dai..spostatela dai fornelli… per carità“, ha scritto una persona. E un’altra ha risposto: “non si può , qualsiasi cosa sia quel piatto , ma sicuro non sono lasagne, E’ UNA BLASFEMA!!!”

Oppure: “la grattata di parmigiano nel pomodoro non l’ avevo mai vista!”. O ancora: “Ha massacrato la ricetta secolare del ragù italiano“. E c’è chi aggiunge: “Io da bolognese mi sto sentendo male“.

E qualcuno ha concluso con: “La capacità di riuscire sempre a bruciare le lasagne e qualsiasi cibo lei faccia“.

Ecco la reazione di Vittorio alla lasagna preparata da Rosy: come la prenderà la chef?

Anche qualcuno all’interno della casa non ha apprezzato la lasagna di Rosy, ovvero Vittorio. Durante la cena, ha detto a Beatrice: “Per mangiare la lasagna deve essere un 10, e questa non lo è. Se dovessi sforzarmi per mangiare una cosa del genere, piuttosto mangio una torta“.

