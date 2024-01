Massimiliano Varrese imbeccato dagli autori del Grande Fratello? Scopri cosa è successo dopo una discussione con Vittorio.

Al Grande Fratello scoppia un sospetto: gli autori intervengono in favore di Massimiliano Varrese? Sono in tanti i telespettatori che hanno cominciato a sospettare che stia succedendo qualcosa del genere e, a quanto pare, il sospetto deriva un po’ dall’esterno… Tutto, infatti, è accaduto quando Max ha compiuto un gesto non proprio carino nei confronti di Vittorio Menozzi. Ma cosa sarà mai successo tra le mura della casa più spiata d’Italia? E davvero Massimiliano avrà ricevuto una qualche imbeccata dalla produzione?

LEGGI ANCHE:– Gf, ‘la ca..a più la muovi e più puzza’: uscita infelice di Massimiliano. Ecco a chi si riferiva?

Gli autori del GF avvertono Massimiliano Varrese? Qual è la verità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Praticamente, Vittorio Menozzi non è mai molto attivo in cucina tanto che Massimiliano Varrese ha deciso di prendere una contromisura. Di fronte all’ennesimo pentolino lasciato sporco e alla conseguente rabbia di Fiordaliso, Max ha suggerito alla cantante di mettere quel tegame sul comodino di Menozzi, al fine di fargli rendere conto dell’errore.

Vittorio, dopo averlo visto, ha ammesso il tutto con Fiordaliso, ma al contempo se l’è presa a morte quando ha scoperto che l’idea è stata di Massimiliano.

A quel punto, però, è avvenuto qualcosa di estremamente sospetto perché il Guru è andato da Vittorio e gli ha detto: “Da parte mia è stato un gioco, questo è. È partita come un gioco e perciò ti ho detto ‘vai a vedere che c’è di là’, perché sennò spegnevano la luce e non lo vedevi. Altrimenti nemmeno te lo avrei detto“.

Vittorio è riuscito in questo modo a far la pace con Varrese, ma in molti hanno cominciato a pensare che gli autori abbiano avvertito Massimiliano della situazione e che, per prevenire, lui abbia fatto questo discorso. Sarà la verità? O si tratta di una supposizione un po’ estrema?

Photo Credits: pe rgentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy