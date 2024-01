Massimiliano Varrese fa paragoni infelici tra una delle concorrenti della casa del Grande Fratello e lo “sterco che puzza”: a chi si riferiva?

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Massimiliano Varrese che, nella casa del Grande Fratello, ha trovato una serie di parole non certo felici nei confronti di una sua coinquilina, nei confronti della quale ha fatto dei paragoni decisamente proprio carini, arrivando a parlare di puzza e di escrementi. Riferimenti molto gravi, i suoi, che non hanno tardato ad indignare tutto il popolo dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà detto di tanto grave Massimiliano? E, soprattutto, a chi erano rivolte quelle parole e cosa succederà adesso al Guru del programma?

Massimiliano Varrese: “Più la muovi e più puzza”, le parole che indignano i telespettatori del GF

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha avuto un momento di confronto, nel quale ha preso a parlare a cuore aperto con Greta Rossetti. Fin qui nulla di male, se non fosse che ha pronunciato delle parole che stanno facendo discutere.

Riferendosi probabilmente a Beatrice Luzzi, ha detto: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco“. E poi Massimiliano ha aggiunto: “mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca..a e più puzza’. Diceva così e c’aveva ragione“.

Inutile dire che molti telespettatori non hanno apprezzato quelle parole, tanto che c’è chi propone “una bella querela“. Qualcun altro commenta con “diciamo che ha fatto un esempio al suo solito molto infelice“. Mentre qualcun altro ancora ha fatto notare, in riferimento a Greta: “e lei se la ride insieme a lui“.

A dire la verità, la Rossetti è sembrata molto a disagio di fronte alle parole di Massimiliano e non siamo sicuri che quella risata non sia stata di puro nervosismo. D’altronde, tra lei e Beatrice non ci sono stati attriti diretti ma solo per interposta persona.

Questa clip sarà la base per una nuova discussione nella prossima puntata? E, soprattutto, servirà a far prendere provvedimenti nei confronti di Massimiliano?

