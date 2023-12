Grande Fratello: Massimiliano Varrese chiede che Beatrice Luzzi sia squalificata perché ha usato il termine ‘bipolare’. Ma il primo a farlo è stato lui.

La puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre è stata particolarmente significativa per Beatrice Luzzi, che ha ricevuto la visita dei suoi due figli, Valentino ed Elia, con il primo dei due che ha lanciato una stoccata a Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, quindi, dopo che i ragazzi sono andati via, ha cominciato a prendersela con Beatrice, che, tra le altre cose, lo ha accusato di essere bipolare. Per questo, l’attore ne ha chiesto a gran voce l’eliminazione. Ma cosa sarà mai successo di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, Mirko lo bisbiglia all’orecchio di Perla: cosa le ha detto. La verità su quella frase: c’entra Greta

GF: Massimiliano Varrese chiede la squalifica di Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lunedì 11 dicembre, i figli di Beatrice Luzzi hanno partecipato alla puntata, riabbracciando la mamma e mettendola in guardia su Massimiliano Varrese.

Le parole di Valentino, il maggiore, sono chiare: “E non ti fidare, lui non è un uomo. È un gran vigliacco, basta. Non gli dare ascolto“.

Il riferimento era ovviamente a Varrese, che subito dopo è sbottato contro la Luzzi, facendo polemica poiché, secondo lui, ha ricevuto informazioni dall’esterno.

Beatrice si è quindi sfogata su di lui, dicendo: “Adesso lui utilizzerà questa arma di mio figlio per attaccarmi. Una soffiata da fuori? Quello è un parere di mio figlio. Ma poi fino a poche ore fa stava a sorridermi e farmi battute carine e ora fa queste cose, è bipolare“.

A quel punto, Massimiliano ha chiesto la squalifica di Beatrice, dicendo: “Ha detto una cosa molto grave. Si tratta di una cosa su cui non scherzare. Se avessi detto una cosa così grave io ero già fuori. Mi danno del bipolare in diretta e qui nessuno fa nulla. Se l’avessi fatto io sarei già stato squalificato“.

Peccato che Massimiliano la parola “bipolare” l’aveva già usata qualche tempo fa proprio contro Beatrice, durante una discussione che ora i fan della Luzzi stanno riprendendo sui social in una clip…

La Luzzi stava infatti avendo un confronto con Paolo Masella e Varrese, da lontano, gli disse: “Non ci parlare, secondo me è bipolare“.

E cosa successe? Non fu eliminato.

È successo subito dopo la puntata: riguarda Valentino e la frase detta alla mamma Beatrice su Massimiliano

Nel frattempo, dopo l’ingresso dei figli nella casa del Grande Fratello, il nome di Valentino è andato in tendenza su X, arrivando al secondo posto in Italia dietro solo all’hashtag del reality show e davanti a Cagliari-Sassuolo, che si giocava ieri sera.

Le sue frasi su Massimiliano Varrese, inoltre, sono tutte tra i primi posti delle tendenze… possiamo dire che il ragazzo sia riuscito a conquistare il pubblico!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy