Mirko Brunetti torna nella casa del Grande Fratello per un confronto con Perla, scatenando subito la polemica per via di una frase. Ecco quale.

Mirko Brunetti, eliminato dal Grande Fratello durante la puntata di sabato scorso, è rientrato nella casa più spiata d’Italia per un confronto con una delle sue ex fidanzate presente ancora nel reality show di Casa Mediaset: Perla Vatiero. A fare discutere è la frase che il ragazzo ha sussurrato alla concorrente salernitana, anche perché sembra rappresentare un avvertimento sull’altra sua ex, Greta Rossetti. Ma cosa avrà mai detto a mezza bocca? E perché sta facendo discutere così tanto?

Grande Fratello: Mirko Brunetti rientra in casa e sussurra qualcosa a Perla Vatiero

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mirko Brunetti è rientrato nella casa durante la puntata del Grande Fratello dell’11 dicembre, messo di fronte a Perla Vatiero per un ulteriore confronto.

Alla ragazza, è stato mostrato il loro percorso a Temptation Island, dove Mirko la lasciò per Greta. I due hanno parlato della loro storia e del loro affetto, ma la Vatiero ha escluso un ritorno con lui, nonostante tutto.

Poco prima di andare via, però, Mirko l’ha abbracciata e le ha detto qualcosa all’orecchio: “Mi raccomando. Non ti fare ingannare. E poi non ti scordare la promessa… di te, capito?!”

La risposta di Perla è stata “Devo passare il Natale qui dentro, capisci? Tu come stai? Mirko come va? Lo vedo che non stai bene, dimmelo che tanto lo vedo che non stai benissimo“.

Quale sarà mai la promessa? A cosa si riferiva Mirko? Il “non farti ingannare” era riferito a Greta?

Quel gesto a Perla con l’occhio: cosa confessa l’ex fidanzata durante la notte a Letizia. Ecco cosa voleva dirle

Si aggiunga che, nella notte, Perla ha confessato a Letizia che, appena rientrato nella casa del Grande Fratello, Mirko le ha fatto l’occhiolino – immortalato anche da una clip diffusa sul web. Un gesto apparentemente innocente, se non fosse che Letizia ha risposto “tu lo conosci e sai che significa“, trovandosi di fronte al compiacimento della coinquilina.

Si tratterà forse di un codice che sottende a qualche accordo tra i due?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy