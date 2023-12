Mirko Brunetti è davvero uscito dalla casa del Grande Fratello dopo essere stato eliminato? Il dubbio permane tra i telespettatori.

Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato scorso, Mirko Brunetti è stato eliminato dal reality show di Casa Mediaset: in tanti però si stanno chiedendo se il concorrente sia effettivamente uscito dalla casa. A cosa è dovuto questo dubbio? Perché i telespettatori non sanno quello che è successo?

Grande Fratello: Mirko eliminato, ma è uscito davvero dalla casa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la sua eliminazione sabato scorso, i fan del Grande Fratello non sono ancora certi che Mirko Brunetti sia uscito davvero dalla casa.

I motivi sono molteplici. C’è chi ha notato che non ha pubblicato nulla sui social e chi si chiede: “Ho un dubbio sull’uscita di Mirko. Perché quando i concorrenti escono mandano un video sul podcast del Grande Fratello e poi vanno in studio. Poi mi sembra molto strano che Mirko dopo che è uscito dalla casa è andato subito in albergo senza telefono. Forse è in tugurio?”

Un’altra utente di X, riprendendo le parole di Ciro, ci aggiorna sulla questione, dicendo che Mirko è in albergo e non è andato in trasmissione poiché la sua eliminazione è avvenuta all’1.30 di notte.

E a chiarire tutto arriva un messaggio (polemico) di Amedeo Venza: “Forse non avete capito, Mirko è stato eliminato ma siccome vogliono fare ascolti hanno deciso di lasciare il pubblico nel dubbio! Così domani sarete tutti incollati per vedere che fine ha fatto Mirko! E pensare che un tempo il gf raccontava semplicemente e in maniera leale la vita degli inquilini DENTRO la casa! Ora capisco perché io non sono mai piaciuto come concorrente, dico troppo la verità!”

Dopo l’uscita di Mirko, Greta svela tutti i segreti dell’ex fidanzato di Perla: ‘cose che non sono normali che lui ha fatto’

Dopo che Mirko è uscito dal Grande Fratello, Greta Rossetti si è lasciata andare parlando con Perla e con Grecia: “Nei miei confronti sono successe cose. Quando noi litigavamo post puntata e gli dicevo che doveva tornare con Perla mi diceva cose pesanti“.

“Cioè sposarti?”, ha chiesto la Vatiero.

“Cose pesanti. Lui rispondeva ai miei ‘ti lascio e devi tornare con Perla’ in questo modo, come se volesse dimostrarmi qualcosa. Era convinto di farlo subito. Ma ha fatto anche cose che se ci penso dico che io non sono normale che le ho assecondate, lui non è normale che le ha fatte“, ha concluso.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy