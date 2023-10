Giampiero Mughini lancia una stoccata ad Angelica Baraldi quando parla dei soldi percepiti dai concorrenti del Grande Fratello: cosa ha detto.

Sta facendo discutere una frase che Giampiero Mughini ha pronunciato al Grande Fratello mentre parlava con Angelica Baraldi e che aveva per oggetto i soldi del compenso dei concorrenti del reality show di casa Mediaset. Sarà stata solo una frecciatina? Oppure il celebre opinionista sa qualcosa in più sui compensi dei concorrenti?

GF: Mughini e la battuta sui soldi ad Angelica: “non li meritate affatto”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Angelica ha parlato con Mughini della serata trascorsa a cantare canzoni tristi, durante la quale sia lei che altre concorrenti sono scoppiate in lacrime.

“Eravamo, tutte lì. Qua fuori a piangere. Un mortorio ieri sera“, ha detto la Baraldi. E Mughini le ha chiesto: “E perché piangevate?

“Perché pensavamo alle persone che abbiamo fuori“, ha risposto lei. E Mughini, di rimando, ha detto: “E vabbè ma pensate ai soldi che state guadagnando e che non meritate affatto, dai“.

Inutile dire che, a parte il “vero anche questo” pronunciato da Angelica in replica a Mughini, la clip della frase sui soldi è subito diventata virale in rete.

I commenti alle parole di Mughini

Nel frattempo, in tanti hanno risposto a quello che Mughini ha detto ad Angelica. Tra un “è la prima cosa giusta che dici… bravo Mughini, continua così!!!” e un “Mughini rimette le cose al suo posto. Non stai in guerra non hai firmato un patto con il diavolo , se piangi per queste stupidaggini, puoi andartene subito a casetta tua“, c’è chi sentenzia: “Finalmente uno che dice cose come stanno. Mangiano , bevono, dormono , non lavorano e sono pure pagati“.

Grande Fratello, quanto guadagnano i concorrenti dell’edizione 2023?

Da quello che sappiamo, il Grande Fratello elargisce ai concorrenti in gioco uno stipendio settimanale durante il loro periodo di permanenza nella Casa. Questo stipendio, ovviamente, varia in base alla popolarità del concorrente, al suo contratto e ai negoziati effettuati con la produzione.

Ma, secondo voci di corridoio, si parla di cifre che vanno da un minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro a settimana. Questa somma, conti alla mano, può arrivare a circa 100mila euro… non proprio bruscolini, specie per i nip.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy