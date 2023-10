Giampiero Mughini la fa grossa al Grande Fratello: entrato in casa fa subito uno scivolone su Matteo Salvini. Cosa sarà mai successo?

Giampiero Mughini l’ha fatta grossa al Grande Fratello: entrato in gioco durante l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, il celebre giornalista e opinionista televisivo è subito finito al centro delle discussioni per via di alcune sue frasi sul leader della Lega Matteo Salvini. Parole, le sue, che sembrano promettergli una pronta squalifica: riuscirà a battere il record di Riccardo Fogli?

Giampiero Mughini al Grande Fratello: la frase su Salvini gli costerà la squalifica?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Poco meno di un anno fa, Riccardo Fogli venne squalificato dal Grande Fratello Vip a nemmeno 24 ore dal suo ingresso per aver bestemmiato in diretta mentre parlava con altri concorrenti.

Qualcosa di simile potrebbe succedere anche a Giampiero Mughini che, entrato nel corso dell’ultima puntata del reality show, appena sveglio ha detto “Quel cretino di Salvini ha detto ‘Paola Egonu’…“, dopodiché è stato prontamente censurato dalla regia, che gli ha chiuso il microfono.

Fin qui nulla di strano, ma la possibilità che possa essere squalificato in maniera lampo come avvenne per Riccardo Fogli sono davvero tante. I fan sembrano essere già certi che qualcosa del genere possa accadere nel breve termine… staremo a vedere!

Matteo Salvini sul Grande Fratello: lo strano tweet del politico dopo quanto accaduto. Cosa ha scritto

Nel frattempo, Matteo Salvini non ha voluto cogliere la provocazione di Giampiero Mughini, anche se sappiamo benissimo che il leader della Lega è un fan del Grande Fratello.

Nel 2019, infatti, scrisse un tweet “nostalgico” sul reality show di casa Mediaset, nel quale diceva: “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??“.

Possibile che non abbia sentito la frase di Mughini? Oppure avrà solo scelto di lasciar cadere la provocazione nel nulla?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy