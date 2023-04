Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ovvero gli Oriele, fanno sul serio anche fuori dalla casa del GF Vip. Ecco come sta andando tra loro.

In molti hanno notato che gli Oriele, ovvero Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, cominciano a fare sul serio. Dopo la strana storia nata tra le mura del GF Vip, la coppia sembra essere sempre più affiatata… Ma cosa sta succedendo in questi ultimi giorni?

Oriele sempre di più: la storia tra la Marzoli e Daniele va a gonfie vele

Per rendersi conto di come le cose si stiano evolvendo, basta pensare a una Stories postata su Instagram dallo stesso Daniele, nella quale si vede Oriana portare a spasso il cane e dire: “Camminando per la mia città“.

La città in questione è Verona, luogo di nascita e residenza di Daniele, che notando le difficoltà della ragazza con il cane le risponde “facendoti trascinare per le strade della mia città”.

Ma questo è nulla. Anche perché se Oriana tratta ormai Verona come se fosse la sua città, spunta anche un nuovo dettaglio su lei e Dal Moro. Qualcosa di non poco conto che trasforma gli Oriele in una coppia ufficiale.

Dal Moro, infatti, avrebbe deciso di compiere un grande passo, ovvero presentare Oriana al padre Gian Pietro (un ex parlamentare del PD). Insomma, i due fanno sul serio. La loro storia è destinata a durare tanto anche fuori dalla casa del GF Vip?

La vendetta di Oriana mentre è a casa di Daniele: cosa non ha perdonato a Dal Moro per quella cosa fatta nella casa del GF VIP

Nel frattempo, Oriana Marzoli ha deciso di vendicarsi per uno scherzo che lo stesso Daniele le aveva fatto nella casa del GF Vip. Sui social ha postato un breve video nel quale dice: “Sì sì, sono da sola a casa di Daniele. Potrei fargli un dispetto malvagio… non so se vi ricordate che mi ha preso il materasso con Tavassi e mi ha portato fino in giardino, dove l’hanno messo sopra una cosa che sembrava una gabbia? Dovrei farlo io con il suo materasso? Che dite? Una vendetta… ora che non c’è“.

Insomma, se l’è legata al dito… Avrà messo davvero in atto la sua vendetta?

