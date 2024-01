Il litigio tra Perla Vatiero e Stefano Miele al Grande Fratello rischia di avere conseguenze maggiori per la concorrente: cosa crede Beatrice Luzzi.

Le cose al Grande Fratello non vanno troppo bene per Perla Vatiero, sia per il suo rapporto con Beatrice Luzzi che per quello con Stefano Miele, che è esploso in una discussione non certo priva di colpi di scena. Quello che però in molti stanno notando è che, come anche Beatrice ha fatto presente, Perla ha detto delle parole che ora potrebbero incastrarla e metterla nei guai con la produzione. Ma cosa potrà mai scatenare questi provvedimenti? E, soprattutto, che cosa ha detto la Vatiero di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, colpo basso di Fiordaliso su Beatrice Luzzi: la sua verità su quel rapporto particolare con Vittorio

Perla Vatiero nei guai per quella frase a Stefano? Cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF, nella serata di ieri, Perla si è infuriata con Stefano Miele che, al contrario, ha mantenuto per tutta la discussione un atteggiamento molto pacato.

Tra le altre cose, la Vatiero gli ha detto: “Con me sbatti male. Adesso ti do tempo due settimane di vita qui dentro. Lo rovino“. Ma non è tutto, mentre anche gli altri coinquilini si stavano stupendo dell’aggressività della ragazza, Stefano se l’è presa particolarmente perché tra un urlo e un altro avrebbe detto un “porca putt…”.

A consolarlo ci ha pensato Beatrice Luzzi che, dopo la discussione, lo ha rincuorato sul fatto che per Perla potrebbero esserci provvedimenti: “Perla ha detto ‘porca putt…’ no? Il video c’è? Stai apposto così.”

La stessa cosa l’hanno ripetuta dopo, quando Beatrice ha consolato Stefano sulla questione Perla, abbracciandolo e dicendogli: “eh vedi la notte vengono fuori le persone“. Lui, quasi tra le lacrime, ha risposto: “Io non sono abituato, detesto proprio questa cosa“.

La reazione di Mirko con Beatrice Luzzi: quella frase pungente ripetuta anche dalla Vatiero contro Stefano. Cosa ha detto

In molti stanno notando che la frase pronunciata da Perla Vatiero ricalca in maniera inquietante le parole che, durante un litigio con Beatrice Luzzi, aveva detto anche Mirko Brunetti.

“Con me sbatti male“, infatti, sembra essere un suo tipico intercalare. Sarà lui ad averlo trasmesso a Perla? O viceversa?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy