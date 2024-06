Come ha reagito Heather Parisi all’annuncio della gravidanza di sua figlia Jacqueline Luna, compagna del cantautore Ultimo?

La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, procede a meraviglia dalla primavera del 2021 e il recente annuncio della coppia sta facendo la felicità di tutti ma sembra non aver colpito nel segno nella mamma della ragazza. La reazione della celebre ballerina alla notizia, infatti, sembra non essere delle più entusiaste. Ma per quale motivo sui suoi canali social ufficiali si è registrata una certa freddezza? E come avrà reagito la celebre interprete di Cicale di fronte all’annuncio ufficiale della coppia che sta facendo scoppiare i social? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Heather Parisi: la strana reazione alla notizia della gravidanza della figlia Jacqueline Luna

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio ufficiale è arrivato durante un concerto del 24 giugno: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un bambino che dovrebbe nascere il prossimo autunno. Sarà un maschietto, secondo quanto hanno pubblicato loro stessi in un breve video che mostra un cuore azzurro accanto a una “E”, probabilmente l’iniziale del nome del nascituro.

Fin qui ormai siamo nel pubblico dominio, ma quello che a molti farà strano è il modo in cui Heather Parisi ha reagito alla notizia della gravidanza della figlia.

La celebre ballerina e showgirl, infatti, non solo non ha scritto nulla sui social, ma ha addirittura limitato i commenti al suo ultimo post di Instagram, sotto i quali avevano cominciato a scrivere i fan di Ultimo, facendole anche gli auguri.

Il motivo, in realtà, è presto spiegato. Dopo l’apparizione di Heather Parisi a Belve nel marzo 2023, Jacqueline Luna aveva precisato di non vedere la madre da circa 10 anni. I rapporti tra loro, quindi, sono probabilmente tutt’altro che idilliaci…

