Spunta un messaggio di Jacqueline Luna Di Giacomo per Ultimo risalente a 5 anni fa, quando i due ancora non si conoscevano.

La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, va avanti a gonfie vele dalla primavera 2021 e, oggi, è tornata a far parlare di sé dopo l’annuncio ufficiale in un concerto dello scorso 24 giugno: la coppia sta aspettando un figlio che probabilmente nascerà il prossimo autunno. Ultimo e Jacqueline sono però abbastanza riservati e finora hanno condiviso sui social soltanto alcuni istanti della loro meravigliosa storia d’amore. Tuttavia, hanno pubblicato insieme un breve filmato nel quale appare un cuore azzurro accanto ad una E, probabilmente l’iniziale del nome del nascituro (che quindi sarà un maschietto). Ma non è tutto: dai meandri del web, spunta qualche vecchio messaggio di Jacqueline per Ultimo, risalente a quando lei e il cantautore non si conoscevano ancora personalmente…

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: quel messaggio risalente al 2019 commuove tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo fatto direttamente da Ultimo dal palco dell’Olimpico, in tanti hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore.

Per quanto poco pubblicizzata online, in molti hanno ritrovato alcune chicche risalenti addirittura al 2019, due anni prima che i due si mettessero ufficialmente insieme.

Anzi, all’epoca non si conoscevano nemmeno personalmente. Jacqueline, però, sotto gli Instagram Post del cantautore scriveva già tanti messaggi come “Mi fai volare alto alto non smettere mai” o “Io sono follemente innamorata di te“.

Messaggi di una fan all’epoca 19-enne che, oggi, è effettivamente la dolce metà del cantante, nonché futura madre di suo figlio.

Quel che è certo è che quei messaggi, letti oggi, sono di una tenerezza incredibile, prodromi di una storia d’amore che continua ad appassionare tutti i fan dell’artista romano!

