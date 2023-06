Ilary Blasi si lascia andare a un commento sarcastico sulla dedica d’amore del fidanzato di Helena Prestes

All’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una bella sorpresa da Carlo, il suo fidanzato. La modella ha parlato del suo difficile rapporto con gli uomini, e di come Carlo abbia saputo darle qualcosa che nessun altro uomo le aveva mai dato prima.

Helena ha ripercorso la sua infanzia e ha spiegato che il suo fidanzato le ha insegnato a credere nell’amore familiare, non solo nella coppia. Ha poi potuto abbracciare Carlo che le ha dedicato parole d’amore e sepolto nella sabbia un regalo speciale: un anello, simbolo del loro fidanzamento.

“Helena ha già vinto… Un uomo che ti dice : “resisti che mancano 2 settimane e poi ti riempio di coccole” dice tutto” ha scritto uno spettatore su Twitter.

Quando il collegamento è rientrato in studio, Ilary Blasi non ha saputo trattenere la sua vena comica e sarcastica, commentando proprio una frase di Carlo pronunciata nei confronti di Helena: “A me se uno tornava e me diceva “torna e te faccio tutte coccole….” ha commentato, ridendo.

“Odio chi prende in giro la delicatezza e le coccole. Possibile che si debba essere sempre e solo animali volgari? Mamma mia. Bravo Carlo che vuole fare le coccole, punto”, “Eh Ilary, infatti poi Totti le coccole le ha cercate da Noemi…” hanno commentato altri utenti su Twitter.

Foto: Ufficio stampa Mediaset