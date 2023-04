Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, succede qualcosa di insolito: Ilary Blasi non ha fatto alcun gesto iconico a fine puntata.

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è andata, anche se in molti hanno notato qualcosa di strano: Ilary Blasi non ha fatto qualcosa che di solito ha sempre connotato la sua conduzione del programma. Ma di cosa si tratterà mai?

Nessun gesto iconico a fine puntata per Ilary Blasi: ecco il perché

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ilary Blasi conduce l’Isola dei Famosi dal 2021. Nelle due edizioni precedenti, al momento di salutare il pubblico, aveva dato vita a gesti di chiusura iconici. Due anni fa lanciava via la cartelletta, l’anno scorso si toccava i lobi delle orecchie togliendosi gli orecchini. Quest’anno invece non ha fatto nulla di particolare, ma si è limitata a un “vi auguro la buonanotte“, seguito da un bacio verso il pubblico.

A Verissimo, domenica scorsa, aveva in realtà anticipato la sua scelta di non fare niente di nuovo per salutare i telespettatori. Intervistata da Silvia Toffanin aveva detto a riguardo: “No, non farò nulla. Sono diventata noiosa. Non lo so, ora che me l’hai detto ci devo pensare”.

C’è chi crede che questa scelta faccia parte della nuova linea editoriale del reality show, volta a rendere il programma meno trash, sebbene la questione del gesto iconico della conduttrice fosse uno dei suoi tratti distintivi.

Non a caso, sui social, in tanti stanno lamentando la situazione: “Ilary che augura la buonanotte senza tirarsi i lobi, senza lanciare cartellette, raga ma scherziamo dai“. E c’è chi invece non riesce a crederci e, con tanto di cuore spezzato, scrive rassegnato: “Nessun rito finale di Ilary“.

I telespettatori, però, hanno fatto notare che rispetto agli anni scorsi c’è anche un nuovo opinionista non proprio gradito da tutti: Enrico Papi. Lo storico volto di Sarabanda ha provato a tirar fuori un po’ di repertorio, commentando praticamente ogni cosa. La questione ha scatenato un po’ di reazione da parte del pubblico, che non ha apprezzato la sua esuberanza, nella quale ha spesso teso a sovrastare la stessa Ilary (probabilmente perché Papi è abituato a condurre e non a fare da opinionista).

I commenti del pubblico hanno più o meno questo tenore: “Prova a far ridere con la battuta su ‘la braciolata’, non ci riesce. Dunque incasa la mano, ma niente. Poi ce prova e ce riprova, ma ancora niente. Diciamoci la verità, tutti noi fondamentalmente nella vita siamo un po’ Enrico Papi“. Oppure: “Ma Papi rifà l’eco della Blasi? Fa lo spoiler dei Jalisse, dice di sbrigarsi a fare le nominations perché s’è fatta na certa, anticipa le entrate dei naufraghi, etc…”

Qualcuno è più cattivo: “Alcune volte è sul pezzo, altre volte no. Interrompe spesso Ilary, che secondo me, a breve lo manderà a quel paese. Papi è abituato a presentare“. E c’è chi prevede una tragedia: “Comunque Ilary sbatterà Enrico Papi fuori dallo studio se continua a commentare ogni cosa senza richiesta. CHIUDETEGLI IL MICROFONO“.

