Le frecciatine all’Isola dei Famosi non mancano mai: ecco la reazione di Alvin dopo quei commenti di Ilary Blasi ed Enrico Papi.

I telespettatori dell’Isola dei Famosi hanno notato (già dall’anno scorso) che tra Ilary Blasi e Alvin ci sono continue frecciatine che mettono pepe al programma, dato che pare proprio che i due si sopportino molto poco. Ma non è tutto, perché da quest’anno nella tensione tra conduttrice e inviato in Honduras si è messo anche un opinionista in studio, ovvero Enrico Papi. Ma qual è la verità su tutta questa situazione? Tra frecciatine in diretta, post sui social e commentini velenosi, andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Il post su Instagram dopo l’Isola dei Famosi: Alvin contro Ilary Blasi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la quinta puntata dell’Isola, Fiore Argento ha chiesto di lasciare il programma. Ilary ed Enrico Papi l’hanno incitata a rimanere un’altra settimana, scatenando la reazione di Alvin.

“Vedi? Prima quando vi spiegavo che stare qui non è facile intendevo questo. Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capire Fiore meglio“, ha detto ad Ilary. La conduttrice, però, ha risposto piccata: “Ma dai Alvin e fatte na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove. Dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico“.

La tensione all’Isola dei Famosi tra Alvin, Ilary Blasi ed Enrico Papi, dunque, ha toccato un altro livello.

Quello che in molti hanno notato, però, è che dopo la puntata lo stesso Alvin sembra aver mandato una nuova frecciatina alla conduttrice e all’opinionista del programma. In un post su Instagram nel quale ha raccolto le foto di alcuni momenti della puntata numero 5, ha scritto come caption un “Pazienza ne abbiamo?”. Immaginare a chi sia rivolto non è che costi particolare fatica…

Si tratterà forse dell’ennesima frecciatina ad Ilary Blasi? Le tensioni tra i due si concluderanno mai? Onestamente, non ci immaginiamo un’Isola dei Famosi senza questi piccoli veleni e queste polemicucce tra conduttrice, opinionisti e inviato…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset