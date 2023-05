Helena nel bersaglio degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi? Sembrano essere tutti contro di lei. Andiamo a vedere cosa è successo.

In molti hanno notato che all’Isola dei Famosi c’è un clima particolarmente teso nei confronti di una concorrente: Helena Prestes. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Casa Mediaset, infatti, diversi telespettatori hanno notato che la naufraga brasiliana è stata particolarmente bersagliata da tutti. Ma a cosa è dovuto questo atteggiamento da parte dei personaggi in gara? Cosa avrà mai fatto Helena?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Cecchi Paone lancia frecciatina dopo l’uscita dal reality? Cosa ha scritto sui social

Isola dei Famosi: Helena finisce nel mirino degli altri naufraghi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante uno dei collegamenti con la palapa, Alessandra Drusian dei Jalisse ha cominciato ad attaccare proprio Helena: “Non mi guardare con quella faccia… senti ragazzina!”

Al contempo, mentre Alvin le invitava a stare tranquille, dallo studio Enrico Papi la incitava con un “Attacca! Attacca Jalissa!”

“Anche Pamela l’altra puntata ha fatto un clip parlando di me. Nessuno si alza mai per aiutarmi, solo Cristina l’ha fatto. Accendere il fuoco da sola, ad esempio, è stato difficilissimo“, ha detto a quel punto Helena.

Un momento particolare, senza alcun dubbio, nel quale in molti hanno notato che contro Helena sembrano esserci proprio tutti. “La conduttrice, gli opinionisti, i concorrenti e l’inviato“, ha scritto ad esempio una persona.

E c’è chi guarda tutta la questione da un altro punto di vista: “Ogni reality ha un punchball ed Helena è quella dell’Isola perché è l’unica adatta a vivere in quel contesto, la più integrata nella natura e gli altri la temono come concorrente“.

Mazzoli ha detto davvero quella frase a Christopher prima di lasciare l’Isola? Cosa gli ha detto sottovoce sul ‘sesso’

In molti stanno discutendo anche per un’altra frase, pronunciata da Marco Mazzoli nei confronti di Christopher, esiliato sull’Isola di Sant’Elena. Prima che il modello brasiliano andasse via, infatti, lo speaker radiofonico gli ha detto sottovoce “buon sesso“.

Il riferimento sembra essere a un altro naufrago, Gian Maria Sainato, che Christopher ritrova proprio sull’Isola di Sant’Elena. Diverse persone hanno criticato la frase di Mazzoli, accusandolo di averla pronunciata solo perché Gian Maria è omosessuale.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset