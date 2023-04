A Verissimo un momento strano sull’Isola dei famosi. Riguarda un “non naufraugo”. Scopriamo cosa è successo.

Si parla da tempo di naufraghi dell’Isola dei Famosi, soprattutto di qualcuno che, prima di partire per partecipare al reality show di Casa Mediaset, è stato epurato dalla produzione. Ebbene, a Verissimo è andato in onda un momento molto strano. Scopriamo insieme quale.

Verissimo: quella strana presenza sul cast dell’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica scorsa, Silvia Toffanin ha ospitato Ilary Blasi a Verissimo, parlando appunto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso del programma ha mandato in onda un po’ di clip del backstage, con tanto dei naufraghi pronti a salpare per l’Honduras.

Peccato che tra i vari volti sia stato inquadrato anche Gian Maria Sainato. Un influencer (ex Riccanza) che sarebbe dovuto partire per l’Isola ma che a quanto pare era stato “epurato” da una scelta della produzione di rendere il programma meno trash. Si diceva addirittura che il suo contratto con Mediaset fosse saltato.

Ora resta il mistero su cosa succederà. Gian Maria Sainato è stato “reintegrato” nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi? Oppure succederà quello che suggerisce Deianira Marzano? Ovvero che non sarà uno dei concorrenti che partiranno immediatamente ma entrerà in gioco solo dopo qualche puntata… In quest’ultimo caso, quello di Verissimo sarebbe uno spoiler gigantesco…

Mediaset ha pagato un ricca penale a due concorrenti ‘epurati’ dall’Isola: la cifra da capogiro

A far strano riguardo alla presenza di Sainato nella clip è il fatto che pare proprio che Mediaset abbia tirato fuori dei bei soldini per pagare la penale che ha annullato il contratto di due concorrenti “epurati”, come Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo (compagno di Ilona Staller). Secondo il settimanale Oggi la cifra è stata decisamente lauta… chissà a quanto ammontava?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset