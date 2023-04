Il cast dell’Isola dei Famosi è stato cambiato all’ultimo grazie a un intervento diretto di Piersilvio Berlusconi. Ecco chi non partirà per il reality.

Finito il GF Vip, l’Isola dei Famosi è uno dei reality show più attesi della stagione televisiva, ma vi siete chiesti chi ci sarà nel cast? Lo show, d’altronde, partirà il prossimo 17 aprile.

Isola dei Famosi: Berlusconi depenna alcuni nomi dal cast. Ecco il motivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La nuova edizione, condotta come sempre da Ilary Blasi, sta generato grandi aspettative, ma il cast originario sarebbe stato cambiato all’ultimo su richiesta di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe imposto una nuova linea editoriale più soft e meno trash.

Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, i vertici aziendali sarebbero preoccupati per il rischio di trash e avrebbero prestato particolare attenzione alla selezione del cast dopo il caso GFVip. Tuttavia, sembra che la nuova linea sia stata dettata proprio dai piani alti dell’azienda, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe deciso di intervenire sul cast modificandolo personalmente.

La produzione ha già annunciato i primi concorrenti ufficiali, tra cui Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, il nuotatore Simone Antolini e la modella Helena Prestes. Tuttavia, diversi nomi importanti sarebbero saltati all’ultimo, tra cui Gianmarco Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne e fratello di Luca, e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato dell’ex pornostar Cicciolina. Altri due nomi depennati dall’elenco sarebbero quelli delle gemelle Enardu.

I cambiamenti non riguardano solo il cast, ma anche il fronte degli autori: è stato annunciato il ritorno di Peppi Nocera. Berlusconi, infatti, sembra aver optato per una linea decisamente diversa, anche per ragioni pubblicitarie. Come per il Grande Fratello Vip, si punta a un pubblico più ampio e, soprattutto, ad una maggiore attrattività per gli sponsor.

Questi ultimi, infatti, si aspettano un reality show avvincente ma non volgare, capace di coinvolgere tutti i target. Solo il tempo dirà se questa strategia sarà vincente.

Che fine ha fatto Nicolas Vaporidis? Ecco cosa fa oggi dopo un anno dalla vittoria dell’Isola: non è come immaginate

Ma che fine ha fatto l’ultimo vincitore dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis? L’attore romano ha deciso di cambiare vita, trasferendosi a Londra e avviando un’attività completamente diversa.

Nella capitale britannica, infatti, Vaporidis ha aperto un ristorante completamente italiano, denominato “Taverna Trastevere”. Ormai si dedica praticamente soltanto a quello e sembra aver trovato una nuova dimensione volando oltremanica!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset