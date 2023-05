Dopo l’ennesimo addio all’Isola Dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone lancia una frecciatina online contro il reality show di casa Mediaset?

Alessandro Cecchi Paone è il concorrente più ricorrente della storia dell’Isola dei Famosi italiana, alla quale ha partecipato ben tre volte senza mai riuscire a completarla. A quanto pare, però, potrebbe aver lanciato una frecciatina nei confronti del reality show subito dopo il suo ritorno a casa. Sarà successo davvero? Andiamo a scoprirlo insieme.

Alessandro Cecchi Paone lancia una frecciatina sui social all’Isola dei Famosi?

Dicevamo che Alessandro Cecchi Paone non ha mai completato una delle sue partecipazioni all’Isola dei Famosi. La prima volta, nel 2007, si ritirò. La seconda volta, nel 2012, fu eliminato. La terza, quest’anno, ha lasciato di nuovo il programma insieme a Simone Antolini.

Ed è proprio su Antolini che ricadrebbe il motivo di questo addio al reality. Simone, comunicano dalla produzione dell’Isola, avrebbe dovuto lasciare per motivi di salute, mentre Alessandro avrebbe deciso di non proseguire senza di lui.

Simone Antolini ha dovuto lasciare l'#Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura! pic.twitter.com/uUbk1VbpwL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 11, 2023

Ma veniamo a Cecchi Paone. Dopo l’addio all’Isola, ha pubblicato una Instagram una foto dell’unione civile tra l’appuntato dei Carabinieri Angelo Orlando e il suo compagno Giuseppe Pezzuto. Nell’immagine si vede il momento del fatidico bacio tra il carabiniere e il suo compagno, con tanto di commento: “Dopo Alessandro e Simone si baciano anche i Carabinieri. Auguri ragazzi!”.

Secondo voi, questo messaggio può essere interpretato come una frecciatina nei confronti dell’Isola dei Famosi dopo le ripetute polemiche per il bacio focoso in diretta che Alessandro si era scambiato con Simone? Potrebbe essere…

Vi ricordate cosa successe 15 anni fa tra Cecchi Paone e Simona Ventura a L’Isola dei famosi? La reazione di Ilary Blasi sarà la stessa?

Ma visto che abbiamo parlato di passato, ai tempi della sua prima Isola, nel 2007, ci fu un celebre siparietto tra Cecchi Paone e Simona Ventura, all’epoca conduttrice del reality. Lei gli aveva detto che lui stava lasciando nonostante avesse firmato un contratto e dato la sua parola. Lui aveva risposto di aver capito che lei gli avesse detto qualcosa di assai meno accettabile: ovvero di mettersi qualcosa da qualche parte…

Succederà qualcosa del genere anche con Ilary Blasi? In tanti se lo aspettano…

