Un ex concorrente dell’Isola dei famosi giudica come “di cattivo gusto” il bacio appassionato tra Alessandro e Simone. Ecco chi è.

Gesto di cattivo gusto all’Isola dei Famosi? Qualcosa è successo nel corso dell’ultima puntata del reality show quando Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono baciati in diretta nel momento dell’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, che ha determinato la loro permanenza in gioco. Tanti sono stati i commenti a riguardo, tra i quali quelli di un ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma cosa avrà mai detto? E chi sarà mai?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è stato lungo ed appassionato. Un gesto così non piace proprio a tutti, tanto che un ex concorrente dell’Isola dei famosi ha commentato: “A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay, lesbo o di stoc…o, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto“.

A dirlo è stato Luca Vismara su Twitter, ex cantante di Amici arrivato terzo all’Isola dei Famosi 2019. Ma il suo commento non è il solo su questo tono.

Sui social sono comparsi altri messaggi simili, come: “Lo dico da OMOSESSUALE: il bacio di Alessandro e Simone mi ha irritato. Questa spettacolarizzazione dell’amore, questo sottolineare continuamente che etero e omo sono uguali non fa che aumentare le critiche“.

E c’è chi fa riferimento a Berlusconi immaginando la sua reazione, lui che voleva un’Isola più sobria e meno di cattivo gusto: “Immagino la reazione di Piersilvio che si guarda tranquillo l’Isola quando all’improvviso sente che si parla sulle dimensioni di Cecchi Paone e vede il bacio hot tra lui e il little boy“.

Sì, perché su Cecchi Paone, bacio a parte, si era scherzato molto nel corso della puntata, parlando delle dimensioni intime del giornalista e conduttore televisivo, tanto che sono in molti ora a temere conseguenze per il programma.

“Datevi una regolata, siamo in prima serata“, aveva detto Enrico Papi di fronte al bacio e alle battute. Ma il danno ormai era già fatto. Che decisione prenderà Piersilvio Berlusconi? Cosa succederà all’Isola dei Famosi? C’è chi teme che verrà chiusa… succederà davvero?

