Incerti i destini dell’Isola dei Famosi alla vigilia della finale: ecco cosa potrebbe accadere a causa delle previsioni meteo disastrose

Tutti sanno che le previsioni del tempo sono sempre qualcosa di totalmente imprevedibile, soprattutto nel caso di luoghi esotici e tropicali come l’Honduras, dove si sta svolgendo l’Isola dei Famosi (e dove stasera andrà in onda la finale). E proprio l’arrivo del maltempo rischia infatti di portare degli sconvolgimenti nel reality show di Casa Mediaset. Ma cosa starà per accadere in vista della finalissima del programma condotto da Ilary Blasi?

Le previsioni meteo mettono a rischio la finale dell’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stasera è prevista la finale de L’Isola dei Famosi 17, nella quale si sfideranno Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Pamela Camassa. Qualcosa però mette a rischio quest’ultima puntata, ovvero delle previsioni meteo piuttosto incerte.

A comunicarle è stato l’inviato in Honduras, Alvin, che sui social ha spiegato che potrebbe abbattersi una tempesta su Cayo Cochinos: “Buongiorno ragazzi. La semifinale è andata. Piccoli aggiornamenti, manca davvero poco ed è finito tutto. Domani ci sarà la finale del programma e oggi ci sono le prove. Però le previsioni non sono per niente belle ragazzi. Oggi si è già annuvolato, il mare è grosso e non si mette benissimo. E quindi ci stiamo preparando per questo imprevisto. Faremo una bella finale con il sole? No! Poi non è mai detto, ma qui ci sono previsioni catastrofiche. Vedremo cosa fare, sarà un’avventura domani. Dopo due mesi e mezzo pensavo di averle vissute tutte, alcune molto brutte e invece ecco questa. I ragazzi stanno bene, il tempo non è ancora cambiatissimo, la perturbazione sta per arrivare“.

Insomma, in diretta potrebbe accadere di tutto e di più… Siamo certi solo di una cosa, qualunque siano le condizioni meteo, la finale dell’Isola dei Famosi andrà in onda… Staremo a vedere!

