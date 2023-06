Una battuta di Marco Mazzoli su Helena tira in ballo Belen Rodriguez e causa la reazione di Ilary Blasi e di Vladimir Luxuria: cosa è successo all’Isola dei Famosi?

A L’Isola dei Famosi fa discutere una battuta di Marco Mazzoli su Helena Prestes, nella quale tira in ballo anche Belen Rodriguez per tentare di sminuire in qualche modo la modella brasiliana. Le sue parole, tuttavia, non hanno lasciato indifferente lo studio del programma, dove sia Ilary Blasi che Vladimir Luxuria sono intervenute sulla questione. Ma cosa avrà mai detto Mazzoli di tanto terribile su Helena?

LEGGI ANCHE :– La reazione della Rodriguez quando ha visto quel momento allo Stadio Maradona: davvero si è comportata così? I tifosi l’hanno ripresa dagli spalti

Isola dei Famosi: la battuta infelice di Marco Mazzoli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha attaccato Helena, dicendo: “Lei vuol far la vittima, vuol fare la Belen Rodriguez, anzi la Brutten Rodriguez, perdonami ma c’è un abisso tra le due”.

Su quelle parole, è subito intervenuta Ilary, che gli ha detto: “Dai Marco, non esagerare“. E a ruota anche Vladimir Luxuria, che lo ha richiamato con un “Questa battuta non fa ridere, Marco. Non fa ridere per niente“.

La verità è che non è la prima volta, all’Isola dei Famosi, che Marco Mazzoli tira in ballo Belen. Già dopo un altro litigio con Helena, aveva detto alle telecamere: “Lei vuol fare il Raz Degan dei poveri. Ma dove vuoi andare? Non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen Rodriguez. Less“.

A parte l’intervento di conduttrice e opinionista, però, sono in molti ad aver commentato quel momento, tanto che c’è chi arriva a chiedersi cosa significhino quelle parole. E, in particolare: “Cioè una donna non può contare nulla se non è bella quanto Belen?”

La battuta ‘razzista’ in diretta a L’Isola? Quel dettaglio durante la puntata su Helena che in pochi hanno notato

Ma non solo Belen Rodriguez, all’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha anche fatto un’imitazione di Helena, scimmiottandone l’accento brasiliano. Una battuta, la sua, che non è piaciuta a tanti telespettatori per i sottintesi razzisti…

In tanti, a loro volta, lo stanno facendo notare online. Ci sarà forse qualche conseguenza per Mazzoli?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset