Corinne Clery svela un lato di Cristina Scuccia che, forse, la produzione dell’Isola dei famosi voleva tenere nascosto…

All’Isola dei Famosi Corinne Clery, ormai eliminata dal gioco, ha fatto alcune dichiarazioni in puntata, riferendosi alla strategia di gioco dei naufraghi e della produzione del programma.

In particolare, l’attrice si è concentrata su Cristina Scuccia, l’ex suora che, dietro le apparenze, nasconderebbe un carattere molto più forte e deciso di quello che sembra. “Si mette sempre dalla parte dei più forti, girando le spalle alle altre persone. Non ha mai una parola di conforto per gli altri ed è una grande stratega” ha spiegato Corinne.

“Ma perché non l’hai mai detto quando eri sull’Isola?” le ha chiesto allora Enrico Papi. “L’ho detto, non lo vedevate” ha risposto. lei, alludendo a una possibile strategia della produzione e degli autori.

“Grande Corinne! Finalmente qualcuno che rivela la vera natura di Cristina!”, “Corinne che asfalta Cristina, peccato non l’abbia mai fatto quando era sull’Isola, ha ragione Papi”, “Corinne che svela le strategie autoriali occulte che favorirebbero la ex suora”.

Foto: Kikapress