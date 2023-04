Cristina Scuccia, l’ex suora vincitrice di The Voice, partecipa all’Isola dei Famosi. Un suo gesto ha però sollevato polemiche ancora prima di entrare in gioco. Cosa ha fatto?

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 c’è Cristina Scuccia, ex suora e vincitrice di The Voice of Italy. Dopo essere comparsa a Verissimo per la prima volta priva dell’abito da suora, in molti la stanno criticando per un gesto messo in campo nel reality show, poco prima di entrare in gioco. Ma cosa avrà mai fatto?

LEGGI ANCHE :– Isola, il gesto a fine puntata di Ilary Blasi fa discutere: cosa è stato notato

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia causa polemiche con il segno della croce prima del lancio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Prima di lanciarsi dall’iconico elicottero che lascia i concorrenti sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si è fatta il segno della croce. Un gesto naturale per ogni credente, ma che non è stato accolto troppo positivamente.

Il momento ha infatti subito causato una serie di critiche alla concorrente, proprio in virtù del suo passato di suora. Per questo motivo, infatti, in molti non hanno gradito il gesto che ha fatto, tanto che addirittura Deianira Marzano lo ha commentato come “fuori luogo“. Il riferimento è probabilmente al fatto che la Scuccia abbia lasciato la vita consacrata per dedicarsi alla sua carriera musicale. Ciò non toglie però che possa continuare ad essere molto credente.

Non tutti, infatti, sono d’accordo sul fatto che il gesto non sia stato appropriato. Anzi c’è chi si chiede: “Ma scusate perché fuori luogo? Uno non può fare il segno della croce perché è credente?” E c’è chi invece è ancora più dissacrante, proponendo qualcosa per divertirsi: “drinking game: uno shot ogni volta che Cristina farà il segno della croce durante questa edizione“.

Quella frase in diretta che potrebbe far storcere il naso a Piersilvio Berlusconi. Cosa è stato detto

Quest’anno, tra l’altro, si era parlato di un’Isola dei Famosi meno trash e con una nuova linea editoriale imposta direttamente dall’alto, da Piersilvio Berluconi in persona.

Ovviamente qualcosa è subito andato storto. Durante il suo collegamento con i concorrenti, Ilary Blasi ha detto: “Tirate subito fuori il carattere, a me i normodotati non mi piacciono“.

Poi si è resa conto della sua uscita infelice e, dopo essere scoppiata a ridere, spinta da Vladimir e da Papi, ha spiegato che voleva dire “normotipo“… Cosa succederà adesso? Si tratta già del primo scivolone di questa edizione del reality?

Photo Credits: Kikapress