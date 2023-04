il gesto di Ilary Blasi a Enrico Papi durante una puntata dell’Isola dei Famosi non è passato inosservato: ci sono davvero tensioni tra i due conduttori? Cosa potrebbe aver causato questo presunto attrito?

L’Isola dei Famosi, noto per portare celebrità su un’isola deserta dove devono affrontare varie sfide e competere per rimanere in gioco, è cominciato anche quest’anno, non senza novità.

Il programma, per la nuova edizione, ha subito una ristrutturazione del cast in corsa: l’azienda infatti, dopo tutto quello che è accaduto al GF Vip 7, ha richiesto una maggiore sobrietà e un minor livello di “trash”. Nonostante questi cambiamenti, l’Isola continua ad avere successo e ha guadagnato anche quest’anno un pubblico fedele.

Uno dei nuovi membri del cast è Enrico Papi, noto presentatore televisivo che ha già una grande esperienza nel mondo della tv. Fin dalla sua prima apparizione, Papi ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua personalità vivace e spigliata, “rubando” persino la scena a Ilary Blasi.

Durante l’ultima puntata, il pubblico è stato diviso da una presunta frizione tra Papi e Blasi, che ha fatto da pretesto per coinvolgere ancora di più gli spettatori. La conduttrice, con un gesto della mano avrebbe infatti zittito l’opinionista. Tuttavia, per molti questa tensione sia è solo una trovata per creare interesse attorno al programma, poiché Enrico e Ilary hanno dimostrato di essere molto affiatati.

Inoltre, Papi ha divertito il pubblico con alcuni siparietti improvvisati con la conduttrice, rompendo gli schemi del programma. In particolare, ha rubato la busta con il nome dell’eliminato dalle mani di Ilary, ha indossato le sue scarpe e ha consigliato ad un concorrente di continuare a giocare “sporco”, andando contro la retorica del reality che punisce chi usa l’inganno per superare gli altri.

Intanto su Twitter, Nicola Savino, che fino all’anno scorso ricopriva proprio il ruolo di opinionista al posto di Enrico Papi, ha pubblicato un tweet di affetto verso la conduttrice accompagnato da tanti cuoricini, ma non solo.

Il conduttore ha risposto ironicamente con uno “schiocchino” all’ennesimo tweet che ricordava la sua assenza, in cui si legge: “Nicola Savino, ricorda che Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato”.

