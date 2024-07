Le registrazioni di “Tu Si Que Vales” iniziano con le risate: un innocente scherzo di Luciana Littizzetto su Sabrina Ferilli accende il set

Il programma tv “Tu Si Que Vales” tornerà a settembre sugli schermi con la nuova stagione, promettendo emozioni e risate. Tra i giudici della prossima edizione spiccano i nomi di Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, le quali hanno recentemente animato le registrazioni con un siparietto divertente che ha catturato l’attenzione dei fan su Instagram.

Luciana ha rivolto una domanda scherzosa a Sabrina: “Sai cosa sono le ipomee?”, indicando i fiori stampati sul suo vestito. Questo innocente interrogativo ha scatenato una reazione divertente nell’attrice romana, che ha risposto con la sua caratteristica ironia: “io conosco l’ipofisi”.

“Ne vedremo delle belle quest’anno a TSQV”, “Ho cercato su Google! istruita la Littizzetto” hanno commentato alcuni utenti divertiti.

La nuova stagione di “Tu Si Que Vales promette di essere ancora una volta divertente. Luciana Littizzetto, parlando della sua partecipazione al programma, ha dichiarato: “Il bello di ‘Tu Si Que Vales’ è che riusciamo a vedere le emozioni dei concorrenti da vicino, e questo rende tutto più intenso e vero”. Sulla sua compagna d’avventura, ha dichiarato: “Il grande talento di Sabrina è quello di sapersi prendere in giro”.

Per chi se lo stesse chiedendo, le ipomee sono comunemente conosciute anche come campanelle o gloria di mattina per la forma dei loro fiori e per il fatto che sbocciano generalmente nelle prime ore del giorno.

Tu si que vales, fuori Giulia De Lellis (e Belen). La scelta di Maria De Filippi

Oltre a Littizzetto e Ferilli, la nuova stagione di “Tu Si Que Vales” vedrà alcune conferme importanti nel cast. Contrariamente alle voci circolate nei mesi scorsi, Giulia De Lellis non farà parte del programma.

Maria De Filippi ha deciso di mantenere intatto il team di conduttori e giudici dell’anno scorso, con Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, e Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto come giudici. Sabrina Ferilli rimane la giurata popolare, ruolo che ha ereditato da figure che l’hanno preceduta, come Mara Venier e Iva Zanicchi​.

Un’assenza importante sarà quella di Belen Rodriguez, che ha condotto “Tu Si Que Vales” per ben nove anni. Belen avrebbe deciso di prendersi una pausa. Nonostante ciò, ha recentemente annunciato che tornerà in televisione a settembre con nuovi progetti, come anticipato durante il BCT Festival di Benevento.

Foto: Kikapress