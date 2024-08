Maddalena Corvaglia scatena nuove polemiche con un nuovo video su Imane Khelif: sono tantissimi i vip che non ci stanno e la criticano.

Maddalena Corvaglia, nei giorni scorsi, è tornata prepotentemente alla carica sui social a causa delle polemiche che ha voluto cavalcare dopo il caso del match tra Imane Khelif e Angela Carini. L’ex Velina, infatti, non contenta del polverone sollevato e delle critiche che ha ricevuto un po’ da tutto il mondo dello spettacolo, ha infatti trovato il modo per fare ancora peggio della prima volta, finendo ancora di più sotto i colpi (è proprio il caso di dirlo) sia di molti follower che di diversi suoi colleghi e colleghe vip, che non stanno mancando l’occasione per attaccarla. Ma cosa avrà mai combinato la celebre showgirl? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Imane Khelif: Maddalena Corvaglia scatena nuove polemiche

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Maddalena Corvaglia aveva pubblicato su Instagram un video nel quale cavalcava la bufala che Imane Khelif sia un uomo.

Le sue parole erano state terribili: “Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una Donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? […] Dobbiamo fare attenzione, perché la domanda, a questo punto, non è più se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite“.

Queste dichiarazioni avevano già causato una serie di polemiche, ma la replica alle critiche da parte di Corvaglia è stata ancora peggio.

In una Instagram Stories, infatti, Maddalena ha detto: “Io penso che Imane Khelif non sia altro che la vittima di un sistema che lo ha usato […] in un circo distopico intriso di odio e cattivo gusto che ha sbattuto in prima pagina e vivisezionato la vita di un povero atleta che meritava solo di essere ricordato alle Olimpiadi per le sue prestazioni atletiche non certo per il suo genere, cromosoma o orientamento“. E poi ha aggiunto: “C’è così tanto dolore nel percorso di una persona che decide di cambiare genere, che spettacolarizzare la sua vita come fatto con questo pugile è da sciacalli. Vi do un consiglio, diffidate dai falsi moralisti, non giudicate dalle vostre poltrone, diffidate da chi inneggia alla tolleranza e fa scaturire intolleranza“.

Inutile dire che la pezza è stata peggio del buco, dato che non solo Corvaglia ha sbagliato ancora ad accordare il genere di Khelif, ma ha anche parlato di “cambiamento di genere“, quando Imane è nata donna e donna resta.

Già Selvaggia Lucarelli l’aveva attaccata la prima volta, scrivendo “Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te!”

Anche altri Vip hanno però preso le distanze, come Edoardo Donnamaria che, sul profilo di Trash Italiano, ha scritto: “ma questa è stupida ha capito che la pugile di cui parla c’ha la fe..a o no?”

Nilufar Addati, invece, ha replicato con “PoverO atleta? Ma ancora che parla al maschile? Ma pensa tu prendersi la briga di truccarsi, vestirsi, posizionare il telefono a favor di luce, registrare un video, magari fare anche più tentativi prima che riesca come lo vuoi tu, per dire una serie epocale di stronzate col tono da fuffa guru-mental coach, piuttosto che dedicare UN MINUTO alla ricerca di informazioni corrette su quello che sta dicendo. Sono basita“.

Naike Rivelli ha scritto invece: “Adoro quando i personaggi dicono ‘grazie per il vostro sostegno…’ Quando in realtà più che avere sostegno, ricevi una valanga di insulti, chiudi i commenti per non vederli e diventi un meme sui social degli altri che ti stanno tutti prendendo in giro per le assurdità che vai dicendo. Si cerca di sostenersi tra donne… ma questo è troppo e nun se po’ fa’”.

Francesco Oppini ha scritto invece un lapidario: “Errare è umano, perseverare no“.

