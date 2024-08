Qual è il vero motivo della fine dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis? Spunta una teoria: c’entra Imane Khelif.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state per anni un mistero, soprattutto per via della fine della loro amicizia dopo anni intensi di un’amicizia nata sul bancone di Striscia la Notizia. Le due, lo sappiamo bene, da tempo non hanno più rapporti e non si parlano più, sebbene abbiano più volte riconosciuto di essere state le protagoniste di un rapporto fantastico, che le ha viste vivere per anni in completa simbiosi sia dentro che fuori lo schermo televisivo. Ad ogni modo, dopo un video polemico pubblicato sui social da una delle due sulla questione di Imane Khelif, a molti sorge il dubbio che alla base della loro rottura ci sia un motivo differente rispetto a ciascuno di quelli di cui si è sospettato negli anni scorsi. Non ci resta che andare a scoprire insieme qual è.

Amicizia Corvaglia – Canalis: spunta una nuova teoria sul loro litigio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per anni, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno vissuto praticamente in simbiosi: veline di Striscia la Notizia dal 2000 al 2002 e amiche intime nella vita, la loro amicizia è finita misteriosamente e le due non si rivolgono la parola da anni, senza che se ne sappia il motivo.

Oggi spunta però una nuova teoria, specie dopo un video clamoroso pubblicato dalla Corvaglia dopo la vicenda di Imane Khelif e la bufala che la pugile algerina sia un uomo.

Su Instagram, Corvaglia ha pubblicato un video nel quale dice: “Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una Donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale, può accedere quindi all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Dove ci porterà tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di essere trattato da coccinella, può venire a vivere nel tuo giardino? Dobbiamo fare attenzione, perché la domanda, a questo punto, non è più se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite“. E poi ha concluso il video con “Fermiamo questa follia… ora“.

Selvaggia Lucarelli lo ha ripreso polemicamente scrivendo: “Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te!”

Ad ogni modo, in tutto questo, molti hanno collegato le dichiarazioni della Corvaglia alla fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis. Che sia legata proprio alle idee estreme di Maddalena? Che il modo sconclusionato di ragionare della Corvaglia abbia fatto sì che la Canalis si allontanasse?

Elisabetta Canalis pubblica una vecchia foto con Maddalena, lei reagisce così e dà la sua versione dei fatti

Circa un anno fa, Elisabetta Canalis aveva pubblicato sui social una vecchia foto insieme a Maddalena Corvaglia, tanto che qualcuno aveva parlato della possibilità che le due avessero fatto pace.

Maddalena, però, non aveva risposto né aveva ripostato lo scatto, affermando poi in un’intervista a Oggi di non voler rilasciare dichiarazioni a riguardo.

A Verissimo, poco tempo prima, quando Silvia Toffanin le aveva chiesto se fosse stato possibile recuperare il rapporto, aveva invece detto: “Quando si rompe la fiducia, è impossibile“.

