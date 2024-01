Marina Di Guardo entra a gamba tesa sui social per difendere Chiara Ferragni: cosa ha fatto la mamma dell’influencer?

Dopo lo scandalo del pandoro, delle uova di Pasqua e le mille polemiche che sono seguite, Chiara Ferragni è tornata finalmente sui social, anche se non sono mancate le critiche: ad alzare uno scudo a difesa della figlia è intervenuta anche la sua mamma, Marina Di Guardo. Ma cosa sarà mai accaduto in queste ultime ore sui canali social della più celebre delle influencer e sue quelli della madre? Riuscirà tutto a tornare come prima o quella sulla carriera di Chiara è stata una macchia troppo profonda per poter scomparire?

Chiara Ferragni torna sui social, sua mamma Marina Di Guardo la difende

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In seguito allo scandalo del pandoro e al suo discusso video di scuse, Chiara Ferragni ha deciso di tornare sui social: contestualmente, lo ha fatto anche la mamma, Marina Di Guardo.

La donna ha pubblicato un post con una serie di foto che la ritraggono insieme a Chiara e ai nipotini Leone e Vittoria, venendo subito inondata di commenti a sostegno della Ferragni.

A quanto pare, però, si leggono solo messaggi di sostegno perché Marina Di Guardo si sarebbe profondamente impegnata a cancellare ogni commento negativo rivolto alla figlia e al resto della famiglia.

Un vero e proprio scudo alzato in difesa di Chiara.

Nel frattempo, dopo 24 ore dalla riapparizione di Chiara Ferragni sui social, in molti si sono accorti che il profilo dell’imprenditrice digitale non è certo attivo come un tempo.

