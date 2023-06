La mamma di Fedez fa riferimento al litigio tra il rapper e Luis Sal? Ecco cosa ha postato sui social (e perché sta facendo impazzire i fan).

Il litigio e la conseguente separazione artistica tra Fedez e Luis Sal è uno degli argomenti di questo periodo, per via dell’immenso seguito social e non solo che i due riuscivano ad avere grazie al podcast Muschio Selvaggio: ebbene, per la prima volta da quanto Luis è scomparso dai radar del mondo di Fedez, ad intervenire sulla questione sembra essere la mamma del rapper, Tatiana, che avrebbe pubblicato una Instagram Stories dedicata appunto alla questione. Ma cosa ci sarà nella storia della donna?

La storia della mamma di Fedez è riferita a Luis Sal?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social, la mamma di Fedez ha pubblicato una Instagram stories con una semplice frase: “Aveva ragione la mia mamma“.

Ebbene, in molti lo hanno visto come un riferimento a Luis Sal e a una clip presente nella seconda stagione di The Ferragnez. In particolare, nella scena a cui farebbe riferimento la donna, si vede la nonna di Fedez e madre di Tatiana, Luciana, che legge le carte al rapper. Mentre lo fa, è lapidaria, e gli dice: “Litigherai con un amico“.

“Ancora?”, le risponde frustrato Fedez, memore delle separazioni dolorose dai vari J-Ax e Fabio Rovazzi… “Stai attento, non devi avere amici purtroppo“, aggiunge poco dopo la nonna.

Ma è in quel momento che arriva la rivelazione, perché Fede aggiunge qualcosa: “Ho capito chi è… Luis“.

I fan avevano già notato questa scena ma ora stanno impazzendo tutti e in tanti vorrebbero appunto farsi leggere a loro volta le carte da nonna Luciana…

Luis pubblica una stories bomba nel cuore della notte: ecco cosa ha postato e fatto capire sulla lite con il cantante

La storia pubblicata dalla mamma di Fedez sembra essere un messaggio riferito a Luis Sal per un motivo molto semplice: quest’ultimo ha finalmente rotto il silenzio sulla loro rottura.

Ma non solo, dopo aver spiegato di avere avuto problemi con Fedez sulla linea del podcast (e ottenuto la controrisposta del rapper che lo accusa di non aver contribuito alle spese), nel cuore della notte ha pubblicato una stories nella quale compare video de Il Barbiere di Siviglia che contiene il brano “La calunnia è un venticello”.

Più chiaro di così…

