Marco Mengoni: annunciata la morte della mamma, Nadia: sui social rispunta il brano che le aveva dedicato, ‘Luce’.

Nadia Ferrari, la mamma di Marco Mengoni, ci ha lasciato. La notizia della morte della donna è arrivata in rete tramite i canali dei fan dell’artista, facendo in breve il giro del mondo tra tutti coloro che amano profondamente lui e la sua musica. Anche perché a lei il buon Marco aveva dedicato uno dei suoi brani, ‘Luce‘ del 2021, che ora sembra assumere un significato decisamente più profondo. Voi ve lo ricordate? Andiamo a scoprire insieme cosa dice il testo della canzone, cercando di rispettare il dolore per Marco in un momento tanto terribile e drammatico.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La notizia della morte di Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni, ha colpito profondamente i fan del cantante di Ronciglione.

La donna era malata da tempo e in molti si sono ricordati della dedica bellissima che Marco le aveva fatto nel lontano 2021, con il brano ‘Luce‘.

A RTL 102.5, infatti, il cantautore disse: “Io ho dedicato ‘Luce’ al rapporto che c’è tra mamma e figlio. Avendo una mamma che per me è luce, quella che mi ha messo al mondo e quindi alla luce, le ho dedicato questo pezzo. Perché ha sempre cercato di proteggermi ma lasciandomi molto libero di fare tutto quello che volevo e tutte le esperienze che volevo. Grazie mamma Nadia“.

‘Luce’, la canzone dedicata alla madre Nadia

Il testo della canzone è bellissimo:

Difendimi dai lunghi inverni ‬

‪Da tutti i dubbi che non ho ‬

‪Dal mondo che mi aspetta fuori‬

‪Dalle mie incertezze ‬

‪E dai miei stessi errori che puntualmente rifarò ‬

‪Difendimi dai miei pensieri ‬

‪Che tornano ogni volta qui ‬

‪Da quell’idea superficiale ‬

‪Che da un lato è bene e l’altro lato è male ‬

‪E in fondo non è mai così ‬

‪E insegnami a fluire come le onde ‬

‪Che si infrangono continuamente in fondo al dolcе niente ‬

‪Ed anche quando sеmbro in grado di scalare il mondo ‬

‪Almeno tu, difendi le mie insicurezze ‬

‪Tu sei la mia luce ‬

‪E splendi sempre dentro l’anima, anche in questa notte‬

‪Questa lunga notte senza fine ‬

‪Tutto cambia e invece ‬

‪Tu illumini sopra ogni nuvola ‬

‪Che il sole esiste anche in fondo ad una lacrima ‬

‪E non può far male mai ‬

‪Non mi fa male mai ‬

‪Difendimi da spettri ed ombre ‬

‪Le solite malinconie ‬

‪Dal solito cinismo stanco, che di punto in bianco ‬

‪Rende anche i miei sogni soltanto comode bugie (Mm) ‬

‪E quando mi rassegnerò ‬

‪E ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle ‬

‪Tu insegnami a brillare come sa brillare il sole ‬

‪Che ogni sera scende, ma risorge sempre (Mm) ‬

‪Tu sei la mia luce ‬

E splendi sempre dentro l’anima, anche in questa notte

Questa lunga notte senza fine

Tutto cambia e invece

Tu illumini sopra ogni nuvola

Che il sole esiste anche in fondo a una lacrima

E non può far male mai

Non mi fa male mai

‪Tu per me sei luce ‬

‪Proteggi questo cuore fragile, anche in questa notte ‬

‪Questa lunga notte senza fine ‬

‪Rendimi felice ‬

‪Illumina di sole l’anima‬

‪Quando nel buio scivola una lacrima ‬

‪E non farmi male ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Male mai

La richiesta ai funerali della mamma di Marco: cosa chiedono di non fare i fan dell’artista. Sarà davvero così?

Nel frattempo, in molti stanno chiedendo rispetto per Marco Mengoni e i funerali della mamma, chiedendo ai fan del cantante di non presentarsi a sorpresa solo per incontrare il proprio idolo.

Si tratta di una richiesta assai comprensibile e condivisibile. Riusciranno a rispettarla tutti?

