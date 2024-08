Quanto paga Maria De Filippi per il suo yacht? La cifra stellare fa discutere: costa più di un monolocale a Milano.

Estate significa, tra le altre cose, fotografi e paparazzi, come quelli che hanno ritratto Maria De Filippi a bordo del suo yacht, al largo di Ansedonia (in provincia di Grosseto), insieme al figlio Gabriele Costanzo, agli amici e ai collaboratori. La sua imbarcazione porta il nome di Ares ma a stupire tutti è il fatto che ogni settimana costi praticamente quanto l’acquisto di un monolocale a Milano. Già questo dovrebbe farci rendere conto delle cifre di cui stiamo parlando ma, se vogliamo avere un’idea più precisa, non ci resta che andare ad esplorare insieme quanto viene a costare lo yacht di Queen Mary… Siete pronti a scoprirlo? Andiamo a vedere!

Maria De Filippi: quanto costa il suo yacht

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Maria De Filippi si sta godendo l’estate 2024 a bordo di Ares, il suo yacht. Con lei c’è il figlio Gabriele Costanzo, oltre ad alcuni dei suoi collaboratori ed amici più stretti.

Fin qui è ordinaria amministrazione, se non fosse che la sua è una vacanza extralusso.

A bordo dello yacht ci sono quattro eleganti cabine, una Jacuzzi coperta e una palestra ben attrezzata. A poppa, l’imbarcazione presenta una comoda scaletta che conduce direttamente al mare.

Il solo affitto dello yacht costa infatti 140mila euro a settimana, ai quali vanno aggiunte diverse spese “vive”: cibo, vino e altre bevande, oltre alle mance per l’equipaggio e al pieno di gasolio. Questo, infatti, costa ben 23mila euro, per un consumo di mille litri all’ora.

Praticamente, lo yacht di Maria costa quanto un monolocale a Milano…

