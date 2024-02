Maria De Filippi commuove tutti con il gesto messo in atto nei confronti di Camilla, la figlia di Maurizio Costanzo. Cosa ha fatto durante Dedicato a Te.

Il 20 febbraio, in prima serata su Canale 5, è stato trasmesso un eccezionale evento commemorativo intitolato Dedicato a… Maurizio Costanzo, presentato per l’occasione da Fabio Fazio e Maria De Filippi. Questo speciale televisivo – al quale hanno partecipato tanti volti noti del mondo dello spettacolo – ha commemorato il compianto giornalista e conduttore televisivo presso il prestigioso Teatro Parioli di Roma, del quale è stato rivelato il nuovo nome: “Teatro Parioli Costanzo“. Durante la serata si è unita alla celebrazione anche Camilla Costanzo, visibilmente scossa. In particolare, dopo l’intitolazione del teatro al marito scomparso il 24 febbraio di un anno fa, a toccare il cuore del pubblico è stato il gesto toccante di Maria De Filippi nei confronti della donna.

Dedicato a… Maurizio Costanzo: il gesto di Maria De Filippi per Camilla

Martedì 20 febbraio, su Canale 5, è andato in onda Dedicato a… Maurizio Costanzo, uno speciale condotto da Fabio Fazio e Maria De Filippi e dedicato al compianto giornalista e conduttore televisivo. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono raccolti per ricordare il fondatore del MCS, come Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Giobbe Covatta, Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa, Christian De Sica, Luciana Littizzetto, Vittorio Sgarbi, Enzo Iacchetti, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Vladimir Luxuria, Dario Vergassola e Giorgia, che ha incantato il pubblico re-interpretando Se Telefonando, scritto appunto da Costanzo.

L’evento si è tenuto al Teatro Parioli di Roma e, durante la serata, è stato annunciato il suo cambio di denominazione: da “Teatro Parioli” a “Teatro Parioli Costanzo“.

Alla serata ha partecipato anche Camilla Costanzo. Nel momento in cui è stata annunciata l’intitolazione del teatro al compianto papà, la donna è stata inquadrata tra il pubblico, completamente in lacrime. Fabio Fazio aveva appena consegnato un mazzo di fiori a Maria De Filippi che, vedendo Camilla piangere, è corsa da lei, scendendo in platea.

“Vado a portare i fiori a chi si sta commuovendo peggio di me, mi sembra giusto“, ha detto Maria abbracciando e baciando la figlia di Maurizio Costanzo, in un momento speciale accompagnato dall’applauso di tutto il pubblico.

Gabriele, sai cosa fa oggi il figlio adottivo di Maria De Filippi? Il lavoro dietro le telecamere

Alla serata hanno partecipato i tre figli di Maurizio Costanzo: Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con Flaminia Morandi; e Gabriele, adottato con Maria De Filippi.

Quest’ultimo ha 32 anni e lavora nell’azienda di famiglia, la Fascino fondata da Maria De Flippi, dove è nel team che sta dietro alle quinte agli show condotti dalla madre, come Amici e C’è posta per te.

