La strana Instagram Stories di Martina Colombari su dieta e stile di vita: perché è stata una risposta alle polemiche (senza le polemiche).

Martina Colombari, da qualche tempo, è al centro di alcune bufere riguardanti soprattutto le vicende del figlio, Achille Costacurta, ma stavolta a fare rumore è una sua Instagram Stories sul suo stile di vita e la sua dieta. Qualcosa però sembra non quadrare ai follower dell’attrice ed ex Miss Italia che, da quando è scoppiato tutto il caos legato al figlio, non è più così propensa a pubblicare stories e post sui social. Per questo motivo, dunque, quella stories sulla dieta e soprattutto sul suo stile di vita è sembrata cascare dal cielo e, senza causare alcuna polemica, è sembrata essere un metodo per rispondere ad esse. Ma per quale motivo è stata così strana? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Martina Colombari: le stories su dieta e stile di vita. Cosa c’è di strano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è cominciato venerdì scorso, quando Martina Colombari ha condiviso sui social le foto di una ricca cena insieme ai genitori, tra tagliatelle e torta al cioccolato: una sorta di affronto alla dieta, ma nulla di particolarmente strano.

Il giorno dopo, tuttavia, Martina ha pubblicato un videoselfie mentre andava a correre. E lì ha precisato, senza che nessuno avesse chiesto, che la corsa non era affatto dovuta alla cena del giorno precedente…

Al contrario, ha voluto precisare che si è trattato di un gesto legato alla volontà di mantenersi sempre attiva ed allenata…

Praticamente, una risposta ad una polemica senza che nessuna polemica ci sia stata… Che quelle stories siano state fatte al fine di bloccare tutto sul nascere?

Da quando è scoppiata la bufera su Achille, d’altronde, Martina sta facendo di tutto per tenere lontane le critiche sui social…

Il gestaccio su Instagram non è piaciuto a molti. Cosa ha pubblicato ‘nascosto’ in un reel.

Qualche polemica, nei giorni scorsi, Martina Colombari l’ha generata presentando un carosello di foto nelle quali si è mostrata con un vestito da sera azzurro che le sta d’incanto.

Nascosto tra foto e reel, però, c’era un gestaccio in un video in cui l’attrice appare intenta a salire delle scale e, arrivata in cima, si è voltata verso la telecamera facendo il gesto dell’ombrello.

Chi lo ha visto non ha apprezzato, basta leggere i commenti come “non ho capito il gesto” o “poco carina però nel gesto“, o ancora “Bella ma che brutto gesto però“.

Photo credits: Kikapress