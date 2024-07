Perché Stefano De Martino, l’ex marito di Belen Rodriguez, non era al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser?

Il 30 giugno scorso si è celebrato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e, tra i tanti vip presenti, in molti hanno notato un’assenza importante: quella dell’ex marito di Belen Rodriguez e padre del suo primogenito Santiago, Stefano De Martino. Qual è il motivo dell’assenza dell’ex ballerino di Amici e conduttore televisivo Rai? Gli sarà stato almeno consegnato l’invito? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutta la verità su quello che riguarda il matrimonio tra la sorella della showgirl argentina e il figlio di uno dei ciclisti più vincenti di sempre, con una particolare attenzione all’assenza eccellente del buon Stefano De Martino.

Leggi anche: — Belen Rodriguez prende in giro Stefano de Martino in tv? La battuta sul matrimonio. Cosa ha detto facendo ‘finta’ di non ricordare

Stefano De Martino: perché l’ex marito di Belen Rodriguez non era al matrimonio di Ignazio e Cecilia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha visto la presenza di diversi vip ma non c’era l’ex marito di Belen, Stefano De Martino.

E sì che di personaggi celebri ce n’erano diversi, come Andrea Damante, Tony Effe e Giulia De Lellis ma, a quanto pare, per Stefano si è preferito non invitarlo.

Secondo Deianira Marzano, dietro il mancato invito ci sarebbe il fatto che Cecilia e Stefano non fossero mai andati d’accordo, specie dopo l’ultima rottura tra De Martino e Belen… Addirittura, chi ha buona memoria si ricorderà di quando Cechu e Stefano si ritrovarono vicini in aereo e lei lo cacciò in malo modo, costringendolo ad andarsi a trovare un altro posto…

Stefano, quindi, non sarebbe stato nemmeno invitato alle nozze. Anche se, a dirla tutta, al matrimonio non c’erano nemmeno Antonino Spinalbese (padre di Luna Marì, seconda figlia di Belen) e Angelo Edoardo Galvano, attuale compagno della Rodriguez.

Photo Credits: Kikapress