Belen Rodriguez lancia una battutina su Stefano De Martino durante l’ospitata da Alessandro Cattelan: cosa ha detto sul suo matrimonio…

Belen Rodriguez è stata ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di Stasera c’è Cattelan dello scorso 10 febbraio: nel corso dell’intervista, la showgirl argentina ha parlato anche matrimonio tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser, scherzando anche con qualche battutina che, però, sembra citare Stefano De Martino. Anzi, a molti è sembrata essere proprio una frecciatina nei confronti del suo ex marito. Tanto è vero che lo stesso conduttore televisivo non ha tardato a postare un video sui social che sembra essere una risposta indiretta a Belen. Insomma, tutto un intrico di cose dette e non dette, citazioni, battute e velate frecciatine. Curiosi di scoprire cosa è successo davvero? Andiamo a scoprirlo insieme!

La battuta di Belen Rodriguez sul suo matrimonio con Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite dell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan, Belen Rodriguez si è lasciata sfuggire una battutina sul suo ormai finito matrimonio con Stefano De Martino.

Lo ha fatto in riferimento alle prossime nozze tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser, conosciutisi al GF Vip 3 nel 2017.

“Se ho dato consigli a Cecilia per il matrimonio? Sì, di non farlo. L’altro giorno ho sentito non so dove una cosa molto divertente. Che il matrimonio è diventato per i presuntuosi. L’87% dei matrimoni finisce e pensare di far parte di quella piccola percentuale che rimane insieme è molto presuntuoso. Quindi Cecilia sei molto presuntuosa però fai bene. In realtà, non credo tanto nelle promesse, più che promesse a volte sembrano minacce. Però credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità. Lo sogno e non smetterò mai di farlo“, ha detto, facendo quella che a molti è sembrata essere una battuta su Stefano De Martino.

Il motivo? Belen ha detto in tv che quei dati li aveva “sentiti non so dove“, ma in realtà il riferimento all’87% dei matrimoni che fallisce è stato espressoproprio da Stefano De Martino qualche giorno fa, pubblicato sui social dalla pagina ufficiale del programma.

Scherzando con Max Giusti e Mara Maionchi, lo si sente dire: “Nel 2024 il matrimonio è da presuntuosi. Perché, Max? La statistica dice che l’87% dei matrimoni fallisce… o comunque si compie, finisce. Allora, se tu ti sposi oggi, hai la presunzione di far parte di quel 13% della popolazione mondiale… proprio tu? Rimandate, rimandate, rimandate, vivete insieme, voletevi bene…”

Dopo l’intervista di Belen da Cattelan, però, Stefano De Martino ha ripubblicato quel suo pensiero, forse per rivendicarne la provenienza e per sottolineare il fatto che Belen Rodriguez abbia in qualche modo “ripreso” proprio le sue parole…

O forse è il contrario? E Belen ha voluto solo prenderlo un po’ in giro?

Photo Credits: Kikapress