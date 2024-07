Le vacanze di Melissa Satta in Sardegna, con tanto di foto di coppia con Carlo Beretta, accendono la polemica dell’estate. Cosa è successo?

Sta facendo discutere la vacanza romantica di Melissa Satta, che si sta concedendo un’estate di relax e complicità con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta, suo nuovo fidanzato da alcuni mesi. In Sardegna insieme al figlio Maddox (nato nel 2014 dalla lunga relazione tra l’ex velina e il calciatore Kevin-Prince Boateng), la pubblicazione di numerose fotografie sui suoi canali social sta alzando un polverone di non poco conto. Ma cosa staranno mai rimproverando alla bella Melissa? Cosa avrà mai combinato di tanto terribile per attirarsi addosso tutte queste critiche? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Melissa Satta in vacanza con Carlo Gussalli Beretta: scoppia la polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Melissa Satta e l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta hanno “ufficializzato” la loro relazione pubblicando una serie di foto della loro vacanza in Sardegna. Con loro, in barca c’è anche Maddox, figlio dell’ex velina.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che le foto hanno scatenato le polemiche. Basta guardare i mille commenti comparsi su Instagram.

Tra un ironico “Siete bellissimi ..sono sicuro che anche per il mese di agosto starete insieme” e un “A me sta coppia fa ridere, pensare come si sono rifidanzati entrambi dopo qualche giorno dalle loro precedenti relazioni, boh tutto molto strano“. C’è chi scrive “Questo ragazzo l’ho visto con la De Lellis poco tempo fa .. nn ci capisco più niente“. O ancora: “Da Berrettini a Beretta da uno ricco a uno straricco grazie all’azienda di armi…valori zero, arrivista e basta“.

E c’è chi invece tira in ballo Maddox con commenti come “il mio pensiero onestamente va esclusivamente al figlio! Non deve essere semplice perdere un punto di riferimento maschile ogni 2 anni. Non recrimino la sua storia, ma spero che riesca a tutelare il figlio“. Oppure: “Sempre le solite foto di amori estivi e frasi come ‘happiness’ che durano una manciata di mesi!! Un pensiero di poco ‘happiness’ va al figlio che vede gli amici di mamma che cambiano periodicamente. Happiness è ben altro!”

Ma non è tutto: le polemiche su Melissa Satta non riguardano solo la sua storia con Carlo Beretta, ma anche per l’essenza stessa delle sue vacanze.

Selvaggia Lucarelli ha infatti messo nel mirino l’ex velina accusandola di aver “scroccato” le vacanze grazie ad una nota azienda di yacht di lusso di Porto Cervo. In pratica, l’azienda le avrebbe offerto un soggiorno in barca in cambio di pubblicità… Sarà vero? E come risponderà Melissa?

Photo Credits: Shutterstock