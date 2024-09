Achille Costacurta ricompare in diretta streaming al fianco della mamma Martina Colombari: ecco per quale motivo era presente anche lui all’incoronazione di Miss Italia.

All’incoronazione di Miss Italia 2024 è stata presente anche Martina Colombari, affiancata nientepopodimeno che dal figlio, Achille Costacurta. Dopo lo scoppio del clamoroso caso mediatico che ha visto protagonista il figlio dell’attrice e dell’ex calciatore del Milan Billy, è la prima volta che si torna a vedere in televisione (sia pure in diretta streaming) sia lui sia la mamma, in un gesto che ha un grandissimo significato simbolico e, al contempo, che rappresenta una grande lezione di resilienza di entrambi. Ma cosa sarà mai accaduto sul palco del concorso di bellezza più atteso del nostro paese? E come mai Achille è stato lì, presente accanto alla madre? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Martina Colombari senza peli sulla lingua svela la situazione del figlio: la lezione di umiltà dell’attrice

Miss Italia 2024: Martina Colombari insieme ad Achille Costacurta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul palco di Miss Italia 2024 è salita Martina Colombari, ad incoronare la nuova reginetta di bellezza: insieme a lei c’era anche il figlio, Achille Costacurta.

Da tempo il ragazzo è al centro di un vero e proprio caso mediatico, a causa di gesti decisamente pesanti compiuti sia sui social che nella vita.

Il ritorno sul palco di Miss Italia ha segnato una sorta di ritorno alla normalità, dopo il timido (ma non tanto) rientro anche sui social.

Quando Martina ha incoronato Ofelia Passaponti, c’era anche lui. Inutile sottolineare quale sia l’importanza simbolica del gesto: il rapporto con la madre sembra essere stato recuperato.

Il messaggio è di resilienza assoluta, al di là di ogni momento difficile: ad Achille è stata data una nuova possibilità e a farlo è stata la persona che lo ama di più al mondo.

Photo Credits: Shutterstock