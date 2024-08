Morgan contro Emma Marrone: il musicista lancia il pezzo provocatorio ‘Rutta’ dedicato alla cantante salentina…

Che Morgan sia una delle figure più controverse dei mondi dello spettacolo e della musica del nostro paese non lo scopriamo oggi, ma tra le mille provocazioni che lancia continuamente, il musicista si è schierato anche contro Emma Marrone, rea di aver preso le parti della sua ex Angelica Schiatti sul caso delle accuse di stalking che lo vedono protagonista. Lui, al secolo Marco Castoldi, è solito non mandarle a dire, tanto da aver lanciato una vera e propria canzone provocatoria contro la cantante salentina… Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile stavolta? Quando si parla di lui non si sa mai dove si va a parare, quindi non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Morgan contro Emma Marrone: il lancio del brano provocatorio ‘Rutta’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i tanti artisti che si sono schierati dalla parte di Angelica Schiatti sul caso delle accuse di stalking a Morgan c’è Emma Marrone.

Scesa in prima linea con il consueto vigore, di lui aveva detto “Sono anni che in molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua ‘conoscenza’ artistica lo legittimasse a dire e a compiere qualsiasi atto“.

Morgan non si è tenuto le accuse e sui social ha annunciato il lancio di una canzone intitolata ‘Rutta’, scrivendo: “Rutta è il nuovo singolo di Morgan con il testo di Emma Marrone. Secondo episodio della ‘trilogia di protesta’ – o anche ‘anello di Waldeyer’, il cui primo capitolo era ‘Rutti’. Mettete un like se volete che lo pubblichi. Solo una volta raggiunto un milione di like pubblicherò il video“.

Poi ha aggiunto “Aggiornamento: avendo ovviamente superato il milione di like sarò costretto a postare “Rutta”, stamani, al canto del gallo“.

A breve, dunque, verrà pubblicato questo suo nuovo singolo provocatorio…

Come ha reagito Emma alla provocazione?

Nelle sue Instagram Stories, intanto, Emma Marrone non ha affatto risposto alla provocazione di Morgan, continuando a promuovere il suo concerto con Loredana Berté e dimostrando di ignorare completamente le parole del collega…

Cosa farà alla pubblicazione del brano?

