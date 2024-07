Il mondo della musica prende posizione contro Morgan, tra i tanti messaggi arriva anche quello di Emma Marrone.

Il nuovo caso Morgan ha causato una nuova bufera nel mondo nella musica italiana, causando la reazione di numerosi artisti (e soprattutto artiste) tra le quali fa da capofila Emma Marrone. La questione delle accuse di stalking, minacce, diffamazione, revenge porn e altri tipi di molestie ai danni dell’ex compagna Angelica Schiatti da parte del cantautore, infatti, non poteva che trasformarsi in una pioggia di indignazione e di prese di posizione da parte dell’intero settore musicale. Ma cosa avrà detto Emma Marrone contro il collega? Questa presa di posizione riuscirà a sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Emma Marrone prende posizione contro Morgan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Selvaggia Lucarelli, con un articolo comparso su Il Fatto Quotidiano, ha puntato il dito contro Morgan, che si sarebbe reso protagonista di comportamenti persecutori ai danni della sua ex compagna, Angelica Schiatti, attualmente legata sentimentalmente al cantautore Calcutta. Il processo è fermo da quattro anni, ma le accuse sono gravissime: stalking, minacce, molestie, diffamazione, revenge porn…

Dopo l’articolo si è alzato un polverone nel mondo della musica. A parte l’immancabile “nemico” Bugo, i commenti sono arrivati da tanti artisti: Elodie, Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Diodato e lo stesso Calcutta…

Tra i tanti, però, è arrivato irrefrenabile il commento di Emma Marrone che, nelle sue Instagram Stories, ha scritto un lungo messaggio che prende di mira Morgan: “Bisognava prendere provvedimenti seri già al ‘fr*cio di merda’ urlato dal palco. Ma a molti e convenuto tacere anzi hanno trovato il modo di dare altro spazio a questo ‘grande artista’. Eh si. Sono anni che in molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua ‘conoscenza’ artistica lo legittimasse a dire e a compiere qualsiasi atto. Sostegno e stima verso Angelica Schiatti e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti. In un mondo pieno di ‘Morgan’ siate Calcutta“.

Photo Credits: Kikapress