Da qualche tempo si parla della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, avvenuta in una maniera del tutto inusuale e che sta facendo un certo scalpore. Anche perché, nonostante i due non siano più marito e moglie, sembrano essere più vicini che mai. Come se la stessa scelta di separarsi li avesse fatti unire ancora di più, sebbene in maniera diversa. Paolo e Sonia stanno infatti lavorando insieme e a stretto contatto. Ma cosa starà mai succedendo tra loro?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in vacanza insieme dopo la separazione?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nonostante la separazione, hanno appena ultimato le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, condotta da lui e prodotta da lei.

Dopo la fine delle riprese, lei è partita per Formentera, dove pare si sia recato anche Bonolis. Insomma, un po’ strano per una coppia separata…

Per questo motivo si vocifera che, nonostante l’annuncio di una separazione sia giunto solo recentemente, i due si sarebbero lasciati da tempo.

La situazione, ad ogni modo, è stabile. E, anzi, la loro separazione pare non avere intaccato nulla… Continuerà ad essere sempre così?

Sapete quanto guadagna Paolo Bonolis in un anno? La cifra è stellare

Ma quanto guadagna Paolo Bonolis? Tra Ciao Darwin e Avanti un altro si parla di un cachet pari a 10 milioni di euro all’anno… Insomma, un reddito da calciatore di serie A!

