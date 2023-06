Sonia Bruganelli interviene sui social e fa delle puntualizzazioni sull’intervista rilasciata insieme a Bonolis per Vanity Fair

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato al fine del loro matrimonio. La coppia ha concesso un’intervista esclusiva e realizzato delle foto per Vanity Fair, che ha dedicato loro una copertina di grande impatto visivo.

Sui social non sono mancate le critiche per la loro scelta e Sonia ha deciso di intervenire precisamente su un punto della questione: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio” ha scritto sui social, a seguito di chi ha criticato la coppia per aver aspettato di dare la notizia della loro separazione attraverso un’esclusiva editoriale.

Su Twitter, Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di commentare la notizia, scrivendo: “Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo”, citando indirettamente Temptation Island.

Corona: “Bruganelli ha tradito Bonolis con un collega famoso”. Cosa ha svelato l’ex re dei paparazzi

Intanto, anche Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni esplosive sulla coppia. Circa vent’anni fa, secondo quanto affermato da Corona, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un noto collega.

Non sono stati fatti nomi e non ci sono certezze a riguardo. Pertanto, tali informazioni devono essere prese con cautela fino a quando uno dei due membri della coppia, magari la stessa Sonia Bruganelli, che è sempre molto attiva sui social media, deciderà di esprimersi riguardo alle affermazioni di Corona.

Foto: Kikapress