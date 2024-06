Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin comprano casa, ma vivono ancora in affitto. Qual è il motivo dietro questa scelta?

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più celebri del nostro paese, sebbene abbiano sempre fatto parlare molto poco di sé e siano una coppia “blindata” dal punto di vista del gossip. Quello che sta facendo parlare di loro in questi giorni è la maxi villa acquistata a Portofino dal figlio dello scomparso presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset, a sua volta amministratore delegato del Biscione. Nonostante abbia acquistato una proprietà da urlo, l’intera famiglia continua a vivere in affitto. Ma qual è il motivo che si cela dietro questa scelta? Per quale ragione i coniugi Berlusconi-Toffanin (e i figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina) continuano a pagare l’affitto invece di trasferirsi nella nuova lussuosa abitazione? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin: acquistano la maxi villa, ma vivono ancora in affitto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È notizia recente la conclusione dell’acquisto di Villa San Sebastiano – a Portofino – da parte di Piersilvio Berlusconi e di Silvia Toffanin.

L’ad di Mediaset ha pagato tutto il mutuo, intestandosi così la dimora di quella che diventerà la residenza di famiglia. “Diventerà” perché i Berlusconi-Toffanin vivono ancora in affitto.

L’ad di Mediaset e la compagna, infatti, non si sono trasferiti a Portofino ma continuano a vivere a Villa Bonomi Bolchini, il Castello di Paraggi nei pressi di Santa Margherita Ligure.

Il motivo è presto detto: Villa San Sebastiano ha bisogno di lunghi lavori di ristrutturazione che non ne consentirebbero ancora una piena fruizione, sebbene siano ormai piuttosto avanzati.

In particolare, Piersilvio vuole avere un accesso diretto al mare, attualmente in via di realizzazione, mentre a Paraggi ce l’ha.

Quanto costa vivere in affitto a Paraggi? Il prezzo stellare anche solo per un lettino con ombrellone. Il costo per un solo giorno

Non sappiamo ovviamente quanto paghino di affitto a Paraggi ma, di sicuro, non è affatto una cifra bassa… Villa Bonomi Bolchini, infatti, si trova su quella che è la spiaggia più cara della Liguria. Basta guardare i prezzi: per una coppia di lettini in alta stagione ci vogliono dai 150 ai 500 euro al giorno, per una cabina per tutta l’estate servono dai 12 ai 30 mila euro…

Con questi prezzi sulle spiagge, non è difficile comprendere come lievitino anche quelli degli affitti!

