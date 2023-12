I telespettatori di Affari Tuoi se la prendono con Amadeus per quella promessa non mantenuta sul concorrente del Molise. Cosa è successo?

Lo scorso 11 dicembre, ad Affari Tuoi, Amadeus ha deluso il pubblico a casa per via di una “promessa non mantenuta“. Il conduttore del programma di Rai Uno, infatti, sembra aver dimenticato di aver lasciato i fan con un dettaglio in sospeso riguardante il concorrente che ha partecipato, facendo subito scatenare un’ondata di indignazione in rete, dove i telespettatori lo reclamano a gran voce. Di cosa si tratterà mai?

Amadeus e quella promessa non mantenuta ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi dell’11 dicembre, è stato il turno di Salvatore (e della fidanzata Marisa, concorrenti molisani). La coppia, proveniente da San Giovanni in Galdo, è riuscita a portarsi a casa 50mila euro, contenuti nel pacco numero 5.

Fin qui regolare amministrazione, se non fosse che – qualche giorno fa – Amadeus si era fatto dire qualcosa dal ragazzo, facendo anche una promessa al pubblico.

Il segreto era il nomignolo del concorrente nell’intimità, di fronte al quale il conduttore era esploso facendosi il gesto della bocca cucita. Ma, al contempo, promettendo di rivelarlo qualora Salvatore avesse vinto. Purtroppo, però, non è andata così. Tanto che il popolo del web se l’è presa proprio con Amadeus, per non aver mantenuto la promessa.

Tra un deluso “Io che aspetto ancora di sapere il nomignolo…” e un “Ama vogliamo sapere il nomignolo che ti ha confidato qualche giorno fa“, spunta un “Ama ogni promessa è debito, ora vogliamo sapere il nome in intimità di Salvatore dopo Bubu del Veneto“.

Ma anche qualcuno che dice a gran voce: “Il mondo ha bisogno di sapere il soprannome che ha Salvatore“.

Photo Credits: Kikapress