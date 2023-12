Belen Rodriguez mostra le foto del figlio Santiago mentre lo accompagna a scuola: quanto costa l’istituto frequentato dal bambino?

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è tornato a scuola come tutti i bambini della sua età: ma quanto costa l’istituto che frequenta? Si tratta di una domanda che in questi giorni si stanno facendo in molti a causa di un paio di Instagram Stories pubblicate proprio dalla showgirl argentina, nella quale si vede chiaramente la divisa indossata da Santiago.

Santiago De Martino torna a scuola: le storie della mamma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Santiago De Martino è tornato a scuola lo scorso settembre, come tutti i bambini della sua età. A dieci anni compiuti lo scorso aprile, la showgirl argentina lo ha ripreso mentre lo accompagna a scuola, riportando tutto in due Instagram Stories. Nella prima lo si vede seduto in auto, nella seconda dirigersi verso l’istituto con uno zainetto del Napoli sulle spalle.

Fin qui nulla di strano ma in molti, nella storia, hanno notato il logo della scuola: ASM, ovvero American School of Milan. Ma quanto costa la scuola frequentata dal figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Quanto costa la scuola frequentata dal figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Siamo andati a fare un giro sul sito internet della scuola, dove abbiamo scoperto che la sola richiesta di ammissione costa 300 euro, ai quali segue una cifra che va dai 1.000 ai 5.000 euro (a seconda dell’età dei bambini) per il primo ingresso nel sistema scolastico. La tassa annuale di iscrizione è di 1.350 euro ai quali ne vanno aggiunti ulteriori 500 di mora in caso di ritardi.

I genitori devono inoltre contribuire ad un fondo “Building and Maintenance”, ovvero “Edifici e Manutenzione”, di 2.250 euro per i primi due anni e di 1.250 euro per gli anni successivi.

E fin qui non siamo ancora arrivati alle rette annuali, che vanno dagli 11mila ai 23.400 euro l’anno. Ad occhio, la retta pagata per Santiago De Martino, in base alla sua età, è di 20.200 euro l’anno.

A queste cifre vanno aggiunte quelle opzionali, tutte annuali: da 2.850 a 3.850 per il servizio trasporto; da 950 a 1.360 euro per l’accesso alla caffetteria; 600 euro per il leasing di un laptop (il computer è obbligatorio per tutti gli studenti); 2.500 euro per il supporto e l’approfondimento delle materie di studio…

Insomma… se vi stavate chiedendo quanto costa la scuola frequentata dal figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora lo sapete!

Photo Credits: Kikapress