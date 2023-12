Chiara Ferragni e Fedez hanno una super tata che si occupa di Leone e Vittoria: ecco chi era Rosalba e quanto guadagna una baby sitter a 5 stelle

Nella vita di Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria per anni c’è stata anche una super tata: Rosalba. Il suo nome lo abbiamo sentito pronunciato spesso pronunciato dal primogenito dei Ferragnez nelle loro storie Instagram, ma qualche tempo fa è spuntata anche una foto nella quale la si vedeva con Vittoria in braccio. Ma chi è e cosa faceva in casa Lucia-Ferragni?

Fedez e Chiara Ferragni: chi è Rosalba, l’ex super Tata di Vittoria?

Andiamo con ordine. In una Instagram Stories pubblicata un paio di anni fa da Chiara Ferragni si vedeva una donna che tiene in braccio la piccola Vittoria mentre dorme: si trattava appunto di Rosalba, super tata della bambina.

Non era la prima volta che il suo nome e le sue foto vengono fuori. Già qualche tempo prima, in una Instagram Stories pubblicata da Fedez, si vedeva Leone che, seduto a tavola a mangiare, faceva l’elenco delle persone che voleva portare al parco e poi in una splendida fattoria insieme a lui.

Il primo nome, ovviamente, è stato quello della mamma, Chiara Ferragni, mentre il secondo è stato quello di Fedez: il terzo, però, è stato quello “della Rosalba”.

Ecco cosa faceva Rosalba in casa Lucia-Ferragni

A svelare cosa faceva Rosalba furono gli stessi Fedez e Leone in un altro video. Dato che il bambino non aveva nominato la piccola Vittoria nell’elenco delle persone da portare al parco con sé, ad un certo punto Fedez gli aveva chiesto: “chi è che dorme con la Rosalba?” E la risposta di Leone svelò tutto: “Vittoria!”

Rosalba, in pratica, era la baby sitter dei figli di Fedez e Chiara Ferragni, che aiutava la coppia soprattutto con la piccola Vittoria.

Mistero risolto dunque: nessuna presenza pericolosa o inquietante! Questa ormai famosa Rosalba è semplicemente la tata che sta vicino a Chiara e ai suoi bambini.

Sai quanto guadagna la super tata dei figli di Chiara Ferragni? La cifra stellare al mese che non immagini neanche

Rosalba, come i fan dei Ferragnez sapranno bene, non è più la tata di Leone e Vittoria già da un po‘, ma è risaputo che i bambini abbiano due o più baby-sitter, sulle quali non si sa praticamente niente.

Ma quanto guadagnano queste persone? Ipoteticamente, e basandoci su quello che valeva per Rosalba, la retribuzione per una baby sitter per i figli dei personaggi famosi oscilla tra i 50 e i 100mila euro all’anno.

Oggi, infatti, fare la “baby sitter a cinque stelle” pare essere uno dei lavori meglio pagati… E inoltre offre anche la possibilità di viaggiare a bordo di aerei privati, di usare carte di credito illimitate, di vivere in case da sogno e di vedere posti meravigliosi.

